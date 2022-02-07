Мова риб: вчені повідомили, які звуки можна почути під водою

Риби вже понад 155 мільйонів років вміють розмовляти. Про це повідомив еколог Корнеллського університету Аарон Райс.

За слова дослідника, підводний світ сповнений воркування, цвірінькання та завивань, що робить його схожим на ліс.

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Вважалося, що рибам непотрібна мова, адже вони можуть "спілкувати" кольором, рухами або електричними імпульсами. Проте виявилося, що їх світ багатоголосий. У ньому деякі риби можуть навіть співати на заході сонця і світанку, як птахи.

Ми не звертали на це уваги, тому що риб, як правило, не видно і тим більше не чутно, а фахівці в області підводної акустики всю увагу приділяли китам і дельфінам. Але у риб теж є голоси,

– зазначив нейролог Ендрю Басс.

"Вони можуть скреготіти зубами або видавати звуки завдяки руху тіла у воді. До того ж у ході еволюції у них розвинулися різні спеціалізовані характеристики. Можливо, найпоширеніша – це адаптація м'язів, пов'язаних із плавальним міхуром", – повідомив еколог Корнеллського університету Аарон Райс.



Риба-жаба / Фото Kidadl

Крім того, він додав, що у риби-жаби м'язи плавального міхура скорочуються найшвидше у світі хребетних. А це вже високотехнологічна адаптація, тому її можна назвати однією з найбільш балакучих.

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За словами вчених, дві третини зі 175 сімейств риб, швидше за все, спілкуються за допомогою звуків. "Якщо вдуматися, риби вміють усе: вони можуть дихати повітрям, літати, що завгодно. Так що мене зовсім не дивує їхня здатність видавати звуки", – підсумував Райс.

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