"Наче з іншого світу": моряки знайшли дивну істоту з отруйними зубами – приголомшливі фото

У Каліфорнії, США, спостерігачі за китами були здивовані, коли натрапили на таємничу істоту з отруйними зубами, в той момент як намагалися виявити морських ссавців в океані. Істота, про яку мовиться, – гліцерин.

У мережі користувачі порівнювали хробака з іншопланетянином та істотою з нічних жахів. Пропонуємо і вам поглянути на це "диво" природи.

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Моряки знайшли інопланетну гліцерину

Хижі черв'яки можуть досягати довжини до 35 сантиметрів. Рот цих черв'яків обладнаний чотирма порожнистими щелепами із зубами, з'єднаними із залозами, що виробляють отруту. Дивно, але цей унікальний процес харчування нагадує приманку та є дуже ефективним для залучення риби, що робить його популярним вибором для рибалок як наживка.

Знайшли його вранці, він просто висів на нашому причалі. Обережно зачерпнули його картоном і відпустили у воду,

— зазначили моряки.

Який вигляд має істота: дивіться відео

Користувачів мережі зацікавила моторошна істота, вони почали висувати різні припущення, що вона їм нагадує. Ось декілька коментарів:

"Я ніколи не зможу це забути";

"Мені не потрібно було це бачити. Схоже на кишківник з обличчям";

"Гей, це моя травна система";

"Наче не з цього світу";

"Почніть день з кошмарів!".

При цьому експерти застерігають, що не варто підносити пальці до рота гліцерину, оскільки він може спричинити болючий укус, який можна порівняти з укусом бджоли, навіть для людини.