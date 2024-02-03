Рятівники-пожирачі: як морські видри рятують узбережжя водойм від ерозії і до чого тут краби
Джерело:Nature
Морські видри стали рятівниками вразливого лиману вздовж узбережжя центральної Каліфорнії. Ці тварини продемонстрували надзвичайну екологічну значущість.
Завдяки своєму апетиту до крабів та інших ракоподібних, ці морські ссавці виявилися вирішальною силою у запобіганні неминучого занурення прибережного регіону в океан. Що треба знати про це – читайте далі!
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Як морські видри рятують узбережжя водойм від ерозії?
Популяція морської видри повернулася після того, як опинилася на межі вимирання через нещадне полювання на хутро з боку людини до XX століття. Завдяки цілеспрямованій природоохоронній діяльності ці істоти успішно повернули собі свої історичні території, в тому числі лиман Елкхорн-Слау в затоці Монтерей.
Нещодавні дослідження вчених виявили дивовижну кореляцію між чисельністю видр і темпами ерозії в морському середовищі. Зокрема, на територіях з високою концентрацією видр спостерігається значно менша ерозія порівняно з регіонами з дефіцитом цих морських ссавців.
Результати дослідження показують, що в районах, де живуть і полюють на крабів морські видри, рослинність значно розквітла. З'ясували, що на ділянках, де живуть видри, ерозія сповільнилася з 30 до 10 сантиметрів на рік.
Як морські видри рятують узбережжя водойм від ерозії / Фото Unsplash
Видри захищають водойми, споживаючи крабів і ракоподібних. У такий спосіб ці морські ссавці контролюють ерозію берега, адже краби проривають у ньому нори та з'їдають рослини, що призводить до обвалу.
Збільшення чисельності популяції видр може зупинити ерозію в інших біотопах, зокрема на болотах у затоці Сан-Франциско, що неподалік,
– каже громадська екологиня Джейн Вотсон.
Вона додала, що це потрібно, бо соляні болота – це важливі середовища існування для багатьох представників дикої природи, але вони перебувають під загрозою у всьому світі. Тож дослідники сподіваються, що збільшення популяції видр зможе їх захистити.
Бобер збудував дім у водостічній трубі, зробивши блокаду міста
Бобер, що збудував свій дім у водостічній трубі, спричинив блокаду міста. Мовиться про район Кришталевих озер в Лівінгстоні в американському штаті Техас. Чиновники оголосили режим "Залишайтеся вдома" і закликали жителів без потреби не виходити на вулицю.
Згідно з повідомленням адміністрації округу Полк, бобер побудував греблю, що заблокувала трубу водопропускного колектора. Це спричинило підтоплення під час сильних дощів. Потік води розмив ґрунт, внаслідок чого дорога обвалилася – проїхати нею на авто чи навіть пройти пішки було просто неможливо.