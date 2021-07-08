Морда такси, тіло далматинця: унікальна собака підірвала мережу

Доволі часто милі собаки стають зірками соціальних мереж завдяки кумедним витівкам або особливостям свого вигляду. Але такса Му стала справжньою зіркою, з якою фотографуються на вулиці.

Унікальна такса Му живе у Маямі, але слава про неї розслетілася вже на весь світ. Така популярність прийшла до собаки через унікальний окрас.

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Як розповіла 24-річна Вікторія Хоффман, яка завела собаку через карантин, усі, хто бачать Му вперше, думають, що вона одягнена в якийсь милий светрик. І їх можна зрозуміти: таксу з тулубом далматинця зустрічаєш далеко не кожен день.

Му – дуже дружня собака, радо фотографується з усіма бажаючими та нікому не відмовляє у задоволенні себе погладити.

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