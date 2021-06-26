Мопси, які схожі на буханець хліба: кумедний тренд з мережі

У соцмережах користувачі запустили тренд: порівнювати мопсів із буханцями хліба. Суть проста: біля сплячого песика кладуть хліб.

Кумедно те, що у більшості поз мопси справді нагадують хліб. Користувачі з гумором підписують фото, просячи знайти 5 відмінностей.

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Мопси, як буханці хліба

Тренд не є свіжим: кумедні фото мопсиків і хліба почали з'являтися два-три роки тому. Втім, нещодавно свіжа порція картинок опинилася на популярному порталі Reddit, і про тренд знову згадали.



Цуценя мопса і тостерний хліб / Фото з з Splitpics UK



Мопс солодко спить і не підозрює, що хазяїн з нього кепкує / Фото з dailytimes247

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

У коментарях користувачі зазначають: більше не можуть дивитися на сонних мопсів і не думати про хліб. Навіть без докладеного поруч буханця, песики справді його нагадують.

Мопси, що нагадують буханці хліба / Фото з dailytimes247, pinterest, Reddit

Цей тренд стимулював і до творчості: у мережі поширюють фантастичні малюнки, відкореговані зображення і просто підфотошоплені світлини.



Майже "непомітний" фотошоп / Зображення з фейсбуку Doug The Pug



Буханець із обличчям мопса / Зображення з Splitpics UK



Картопляно-м'ясний варіант тренду / Зображення з інстаграму lil.picks



Мопс-хліб і масло / Зображення з pinterest

Якщо у вас теж є мопсик, ви знаєте, що робити =)