Міжнародний день птахів: ТОП 10 найбільших птахів у світі – фото

Птахи – дивовижні створіння, оскільки здатні не тільки високо стрибати та швидко бігати, але ще і літати, плавати по воді, пірнати. Їм доступні чи не всі простори на планеті, тому вони вважаються найбільш досконалими. Отже, який найбільший птах у світі, згідно з Вікіпедією, та які птахи потрапили в наш ТОП?

Скласти рейтинг найбільших птахів у світі проблематично, адже не зрозуміло який саме критерій брати за основу: зріст, вагу або розмах крил? Є птахи високі, але при цьому худі, низькі, але товсті. Тому рейтинг складений з приблизним урахуванням всіх параметрів.

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Страус

Звичайно, хто ж ще може займати це лідерське місце? Страус вважається найбільшим птахом у світі в наш час. Його зріст досягає 2,1 метрів, а вага – 156 кілограмів. Не дивно, що він не вміє літати, з такою-то масою тіла. Зате страус може розігнатися до 70 кілометрів на годину. Хоча крила у цих птахів недорозвинені, але їх розмах досягає 2 метрів. Ще один цікавий факт: очі страуса вважаються найбільшими у тваринному світі, їх вага перевищує масу мозку цього птаха. Живуть страуси на безлісих землях Близького Сходу й Африки. Харчуються переважно рослинами, але часом ці птахи можуть перекусити й дрібними гризунами, деякими плазунами. Самці та самки помітно відрізняються один від одного. Чоловічі особини мають чорне оперення, а жіночі – сірувато-буре. Найбільшими страусами є страус звичайний і сомалійський, трохи менше них австралійський, більш відомий як ему.



Страуси можуть важити понад 150 кілограмів / Фото Novostipmr

Казуар

Це найбільший птах Австралії та Нової Гвінеї, а також другий за величиною у світі. Його зріст досягає 155 сантиметрів, а вага – 85 кілограмів. Казуар теж не здатний літати, зате вміє розганятися до 50 км/год. Голова і шия цього птаха частково пофарбовані в зеленувато-синій колір. Назва "казуар" дослівно перекладається як "рогата голова", а отримав його птах через виріст на лобі, своєрідний "шолом". Найбільшими казуарами є південний і північний. Вони харчуються переважно рослинною їжею, але не проти поласувати й равликами, комахами, жабами. На пошуки їжі вони виходять вночі. Казуари відмінно плавають, здатні перепливати широкі річки. Вони є замкнутими птахами, які живуть в лісах на самоті, об'єднуючись в пари лише для розмноження.



Казуари не здатні літати / Фото Indicator

Пінгвін

Ці птахи досягають зросту 114 сантиметрів і важать 40 – 45 кілограмів. Живуть пінгвіни в льодах Антарктиди, найбільшим представником цього сімейства й одночасно найдавнішим вважається імператорський пінгвін. Ці птахи відрізняються незвичайною поведінкою, кмітливістю. Вони не вміють літати, але прекрасно плавають. Під час свого полювання імператорські пінгвіни пропливають досить великі відстані, пірнаючи на глибину понад 500 метрів. Вони здатні затримуватися під водою на 18 хвилин. Голова і задня частина їх тіла мають чорний колір, черево – білий, а область вух і шиї – жовтий. Пінгвіни харчуються рибою, кальмарами та крилем. Вони з'їдають дрібну здобич прямо у воді, а велику виносять на поверхню. Пінгвіни живуть колоніями, найбільша з них налічує 10 000 особин.



Пінгвіни дуже кмітливі / Фото wildfor.life

Рея або нанду

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа.

Ці птахи теж не літають і зовні нагадують страуса, можуть розвинути швидкість до 60 кілометрів на годину. Їх зріст становить до 134 сантиметрів, а вага – 40 кілограмів. Розрізняють великий і малий різновиди нанду. Вони живуть в Аргентині, Парагваї, Уругваї, Бразилії, Болівії та Німеччини. Реї утворюють зграї з чисельністю від 10 до 100 птахів, які розпадаються до сезону розмноження. Цікава особливість: на крилах нанду є кігті, за допомогою яких вони борються за самку, захищаються від хижаків. Вони харчуються не тільки рослинною їжею, а й безхребетними, рептиліями, рибами, гризунами й навіть дрібними птахами. Сьогодні велика рея знаходиться під загрозою зникнення.



Нанду мають кігті на крилах / Фото Selskaya-zhizn

Домашня індичка

Зріст цих птахів досягає 124 сантиметрів, а вага – 40 кілограмів. Індички мають красиве оперення, великий хвіст, лише голова і верхня половина шиї безпері, блакитного кольору. На лобі біля основи дзьоба звисає м'ясистий придаток, на горлі є складка шкіри. Самки здебільшого блідніше пофарбовані та менше за розмірами, ніж самці. На грудях індиків є спеціальний наріст, де навесні накопичуються значні запаси жиру, вони зазвичай використовуються в сезон токування. Індички абсолютно не розрізняють запахів, у них низький рівень інтелекту, і ці птахи запросто можуть захлинутися під дощем, піднявши голову.

Кожна особина має неповторний голос. Домашні птахи не літають через свою масу тіла, але їх родичі (дикі індички) здатні в польоті розвинути швидкість до 90 кілометрів на годину, а також бігають зі швидкістю до 40 кілометрів на годину. До речі, індичка серед інших великих птахів чи не єдина, хто здатний моментально набирати швидкість із місця. Це можливо завдяки крилам великої підіймальної сили. Найбільше домашніх індичок вирощується в США, але лідером по їх споживанню є Ізраїль. Природне місце існування дикої індички – територія США, Мексики та півдня Канади. Живуть ці птахи зграями по 5 – 20 особин, ночують на деревах. Харчуються рослинною їжею, комахами та плазунами.



Індики мають низький рівень інтелекту / Фото Techno

Лебідь

Вони є найбільшими водоплавними птахами Європи. Розмах їх крил досягає 2 метрів, вага – 23 кілограмів, а зріст – 130 сантиметрів. Найбільшим представником є ​​лебідь-шипун. Він зустрічається переважно в помірних зонах Європи, Палеарктики та на сході. Мігрує по північних широтах Європи й Азії, на південь до Північної Африки та Середземномор'я. Ці птахи захищаються від хижаків своїми крилами, удар яких запросто здатний зламати кістку.

Відмінна мускулатура допомагає лебедям долати тривалі перельоти в тисячу і більше кілометрів. Під час польоту птахи утворюють клин, який очолює найсильніша особина. Аеродинамічні потоки, які створює ватажок, дозволяють іншим учасникам клина витрачати менше енергії. Лебеді здатні розвивати швидкість до 80 кілометрів на годину. Вони відрізняються хорошою пам'яттю, харчуються наземною та підводною рослинністю. Ці птахи не люблять пересуватися по землі, проводячи велику частину часу в воді. Лебединий пух має дивовижну теплоізоляцію, завдяки чому птиці відмінно переносять холод, але це стало причиною їх масового винищення в часи середньовіччя. Велика частина видів лебедів занесена в Червону книгу.



Лебеді можуть важити до 23 кілограмів / Фото Googleapis

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Дрохва

Це найважча з літаючих птахів, її маса тіла досягає 21 кілограма при зрості 115 сантиметрів. Найбільшими представниками є велика дрохва і корі-дрохва. Місцем проживання дрохви є степи Євразії. Літає ця птиця завдяки прекрасному вмінню вловлювати повітряні потоки, цьому сприяє і чималий розмах її крил в 190 – 250 сантиметрів. Але зліт відбувається нелегко, для цієї важкої птиці необхідний розбіг проти вітру на відстань близько 30 метрів. Ведуть наземний спосіб життя, одинаки.

Ці птахи мають строкате оперення, їх відмінна риса – довгі білі пір'я, що ростуть біля основи дзьоба. Їх ареал гніздування великий: Північна Європа, Близький Схід, Північно-Західна Африка, Китай, південні регіони Росії тощо. Живлення змішане: рослини, личинки, комахи, яйця, гризуни, плазуни. У голодні часи дрохви можуть поїдати ослаблених або поранених родичів. Цікавий факт: якщо дрохва помічає небезпеку під час висиджування потомства, то прикидається кульгавою та веде хижака в сторону, а потім намагається втекти від небезпеки. Ці птахи визнані зникаючим видом.



Дрохв вважають зникаючим видом / Фото Tursar

Альбатрос

Цей птах вважається найбільшим із літаючих птахів, його розмах крил досягає 3,7 метра, вага – 11 кілограмів, а зріст – 122 см. Найбільшими представниками вважаються мандрівний і королівський альбатроси. Ці птахи мешкають біля Південного та Індійського океанів, у Новій Зеландії. Забарвлення неяскраве, не відрізняється у самців і самок. Альбатроси здатні долати величезні відстані, місяцями не буваючи на суші. Можуть розвивати швидкість до 100 км/год.

Пірнати майже не здатні, максимум на глибину до 1 метра для захоплення здобичі. Харчуються морепродуктами. Альбатроси сплять прямо на льоту, при цьому півкулі їх мозку відключаються і включаються по черзі. Над очима цих птахів є особлива залоза, яка працює як альтернативна нирка і видаляє з води зайву сіль. Основна загроза для альбатросів – ярусний лов. Понад 100 тисяч цих птахів щорічно гинуть, потрапивши на гачки з наживкою для лову тунця.



Альбатроси – найбільші з літаючих птахів / Фото Pinimg

Пелікан

Це найбільша водоплавна птиця. Зріст пеліканів досягає 183 сантиметрів, а вага – 15 кілограмів. Найбільшим представником є ​​далматинський пелікан. Живуть пелікани на всіх континентах окрім Антарктиди. Основу їх раціону складає риба, також ці птахи харчуються молюсками, ракоподібними та черепахами. Їх дзьоб непропорційний розміру тіла, він може виростати до 47 сантиметрів в довжину і закінчується гачком. У його нижній частині є шкіряний мішок, здатний розтягуватися, він допомагає ловити рибу.

Розмах крил пеліканів іноді досягає 5 метрів, вони здатні злетіти на висоту 3 кілометрів. Але легкий скелет і повітряні шкірні мішки не дозволяють цим птахам пірнати, тому вони змушені ловити рибу біля поверхні води. Вхопивши здобич, пелікани відціджують воду з горлового мішка, куди може поміститися до 5 літрів. У самому ж дзьобі ці птахи можуть тримати до трьох відер риби.



Пелікани ловлять рибу біля поверхні води / Фото o-prirode

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Кондор

Цей птах належить до сімейства грифів. Кондор – найбільший літаючий птах Західної півкулі, також це найбільший падальщик у світі. Зріст цих птахів досягає 130 сантиметрів, а вага – майже 15 кілограмів. Найбільшим представником є ​​андський кондор. Ці птахи мешкають на тихоокеанському узбережжі Південної Америки та в Андах. Розмах крил кондора рідко буває менш як 3 метри.

Живуть на високих скелях, щоб було легше злітати. Харчуються переважно падаллю, а також яйцями й пташенятами інших птахів. У пошуках їжі за день можуть долати до 200 кілометрів. У кондорів відсутнє оперення на голові, причому птиці самі його вищипують, але причина такої поведінки не встановлена ​​досі. Вони вважаються довгожителями, оскільки можуть прожити понад 70 років.



Кондори не мають оперення на голові / Фото images11

Варто згадати найбільшого птаха за всю історію їх існування. Їм є аргентавіс, що жив 8 мільйонів років тому в Аргентині. Його крила в розмаху досягали 7 метрів, а вага – 70 кілограмів. На фото він виглядає досить страхітливо.



Так виглядав аргентавіс / Фото ecology.md