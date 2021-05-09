Місця, де котів не має бути, а вони є: фото

9 травня 2021 , 06:43
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Джерело:

Boredpanda

Іноді чотирилапих можна зустріти у таких місцях, де ви й не сподівалися. Перегляньте добірку фото, що доведуть вам – коти головні у кожному домі.

Попри нахабний характер, ми все одно любимо котиків. Ця добірка неодмінно зможе підняти вам настрій.

До теми Чому коти – це рідина: фотодокази

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Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

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Автор: Аліна Рудченко