Порятунок з вогняної пастки: на Миколаївщині з полум'я винесли маленького песика

На Миколаївщині 24 січня зареєстрували пожежу житлового будинку. Внаслідок займання врятували песика.

На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Про це повідомили на сайті Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

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На Миколаївщині ДСНС з полум'я винесли песика

У селі Мартинівка Прибужанівської громади Вознесенського району о 16:31 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що горить перекриття одноповерхового житлового будинку.

Надзвичайники ліквідують пожежу / Фото ГУ ДСНС

На місце направили відділення місцевої пожежної охорони Мартинівка та надзвичайників 12 державної пожежно-рятувальної частини.

Під час гасіння пожежі рятувальники побачили, що під купою побутових речей сховався наляканий господарський песик. Його винесли на двір та передали власникам. Тваринка не травмувалася,

— йдеться в повідомленні.

Пожежу ліквідували о 16:58 на площі 5 квадратних метрів. За інформацією ДСНС, причину загоряння встановлюють.

Гасіння пожежі / Фото ГУ ДСНС

Під Києвом знайшли катівню для тварин

Притулок Dog Help Ukraine на Київщині підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. Правоохоронці Київської області вже відкрили кримінальне провадження. У соцмережах поширили світлини та дописи, які свідчать про жахливе ставлення до чотирилапих, які не мали їжі тривалий час та змушені були їсти трупи загиблих тваринок.

Зоозахисники розпочали евакуацію чотирилапих. Деяких тварин уже врятували – вони перебувають на перетримках або у ветеринарних клініках. На жаль, декілька собак загинули.

Водночас у Dog Help Ukraine заперечують жорстоке поводження з тваринами. У соцмережах притулку публікують відео з відгодованими собаками й козами.