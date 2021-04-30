Purina®: Ми не лише наповнюємо миски улюбленців, ми наповнюємо турботою світ навколо

Якісне харчування для домашніх улюбленців – в основі роботи компанії Purina®, втім, це не все, чим вони займаються. Purina® зобов'язується зробити все можливе для кращого майбутнього улюбленців, людей, які їх люблять, та усієї планети, на якій ми спільно проживаємо.
Тому компанія взяла на себе 10 зобов'язань, які прагне виконати до 2023 року. Кожне з цих зобов'язань уже змінює світ на краще в Україні та інших країнах Європи.
Purina® Ukraine – Піклується про улюбленців та про нашу планету
Зобов’язання компанії Purina®
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Втілювати інновації для поліпшення здоров’я та добробуту домашніх тварин
У Purina® переконані: якісне харчування, яке базується на наукових даних, має важливе значення для добробуту домашніх улюбленців.
З 2020 до 2023 року Purina® планує випустити 14 нових продуктів, призначених для покращення здоров’я та добробуту домашніх тварин. У 2018 році випустили 7 нових продуктів, а протягом 2019 року було запущено ще 16 продуктів.
У результаті мета вже виконана на 100%: у цілому запустили 23 нові продукти проти запланованих 14.Детальніше з цією метою Purina® можна ознайомитися за цим посиланням.
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Надавати доступну інформацію про продукти Purina®
Purina® прагне надавати споживачам легкий доступ, точну та прозору інформацію про корми для домашніх тварин.
Дослідження суттєвих питань довело, що сьогодні власники домашніх тварин уважно вивчають бренди та товари Purina®. Вони хочуть знати, що входить до складу продукції, і чим більше такої інформації, тим краще.
Компанія визнає, що, хоча вже ділиться інформацією про продукцію, власники домашніх тварин не завжди в змозі зрозуміти її так легко, як хотілося б. Компанія Purina® намагається зробити інформацію про харчування легко доступною та зрозумілою для всіх.Більше про доступну інформацію щодо продукції Purina® читайте тут.
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Видалити штучні барвники з продукції Purina®
У компанії усвідомлюють: так само, як люди не бажають бачити штучні барвники у своїй їжі, вони проти їхньої наявності в кормі, який вживають їхні домашні улюбленці. Відтак Purina® досягла значного прогресу щодо складу основних кормів.
У 2018 році штучних барвників було використано загалом 68 тонн (станом на вересень 2018 року) проти 125,2 тонни у 2017 році. Це становить зниження на 45,4 % з грудня 2017 року.Щодо усунення штучних барвників у кормах Purina® більше читайте за цим посиланням.
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Сприяти зниженню ризику ожиріння домашніх улюбленців
Дослідження доводять, що ожиріння є головною проблемою здоров’я домашніх улюбленців: 33 – 58 % котів та собак мають надмірну вагу.
Мета компанії – ініціювати реальні зміни, щоб допомогти зменшити ризик ожиріння домашніх улюбленців за допомогою спільних профілактичних програм з ключовими фахівцями з питань харчування та охорони здоров’я.Більше про шляхи вирішення цієї проблеми читайте за посиланням.
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Сприяти пошуку власників для безпритульних тварин
Через економічні та соціальні фактори тисячі собак, котів та інших тварин щороку залишаються покинутими, і їхня кількість тільки зростає. У компанії усвідомлюють, що перебувають в унікальному положенні, і вже беруть участь у низці програм, що сприяють адопції домашніх тварин.
В Україні Purina® зокрема вже давно підтримує програму "Ситий старт" в рамках якої майбутні власники домашніх улюбленців отримують стартовий набір корму для нового члену їх родини.Як Purina® планує здійснити цю мету надалі, детальніше можна ознайомитися тут.
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Просувати переваги присутності собак на робочому місці
Перебування домашніх улюбленців на роботі разом із хазяїном чи хазяйкою – це один зі способів, завдяки якому можна насолоджуватися спілкуванням з вихованцями впродовж цілого дня.
Попередньо заплановану мету Purina® вже вдалося досягти на 100%. Наприкінці 2020 року компанія створила 200 альянсів для підтримки ініціативи щодо присутності собак на робочому місці.Детальніше про те, як вдалося досягти виконання цієї мети на 100%, читайте за посиланням.
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Популяризувати програми для дітей, присвячені відповідальному відношенню до домашніх улюбленців
Діти – це наступне покоління власників домашніх тварин, і важливо, щоб вони усвідомлювали переваги домашніх улюбленців і розуміли, як найкраще поводитися з ними.До 2023 року 2 мільйони дітей мають взяти участь у програмах відповідального утримання домашніх улюбленців від Purina®. На якому етапі досягнення цієї мети, докладніше тут.
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Створювати робочі місця для молоді в усій Європі
Безробіття серед молоді – глобальне питання. У Purina® усвідомлюють, що залучення та утримання людей з досвідом є надзвичайно важливим як для компанії, так і для забезпечення щасливого майбутнього для домашніх улюбленців.
Цю мету вже також вдалося досягти на 100%. У Purina® працевлаштували 2 429 молодих людей з 2014 року. У компанії щороку є від 20 000 до 25 000 можливостей працевлаштування для молоді віком до 30 років. Більше про робочі місця у Purina® для молодих людей читайте тут.
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Поліпшити екологічні характеристики упаковки Purina®
У компанії працюють над зменшенням як кількості різних шарів матеріалів, так і поєднання цих матеріалів в упаковці кормів. Це потрібно для того, щоб зробити її легшою для вторинного використання. Один з пріоритетів – зробити упаковку для вологих кормів Purina® повністю придатними для вторинного використання.До 2025 року 100% упаковки кормів буде багаторазовою або придатною для вторинного використання. Як цього планують досягти, докладніше за цим посиланням.
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Впровадити відповідальний підхід до вибору джерел сировини
Власник домашніх тварин, супермаркет чи ветеринар – кожен хоче знати, звідки постачаються інгредієнти для кормів та який вплив на довкілля може здійснювати їхнє джерело. Так само вони бажають знати, яку політику постачання впроваджує Purina®.
Компанія прагне забезпечити, щоб виробництво високоякісної сировини постачальниками було відповідальним та екологічно безпечним.Яких успіхів у цьому питанні вдалося досягти вже – дивіться докладніше тут.