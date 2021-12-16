Мережу підкорив білий кіт, який любить купатися у ванні: відео пухнастика

Зазвичай коти зовсім не люблять митися. А чотирилапий на прізвисько Барон з Японії – виключення, адже зовсім не проти прийняти ванну з гумовими качками.

Барон – кіт породи редгол. Він обожнює воду, залюбки купається, а інколи до нього приєднуються й інші котики, які живуть у родині.

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Кіт та його брати стали зірками



Барон та його старші брати-котики / Фото з інстаграму baron.0723

Ця пухнаста сімейка стала зірковою в інстаграмі та має понад 100 тисяч підписників. Власниця регулярно публікує фото та відео котиків.



Коти вирушають на прогулянку / Фото з інстаграму baron.0723

А ще коти живуть насиченим життям – ходять на прогулянки у спеціальному візочку, їздять в авто та приміряють на себе різні костюмчики.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Дивіться відео, як купається котик

Чому коти не люблять воду

Зазвичай купання для котів – це значний стрес. Пухнастики бояться голосних звуків, що лунають у ванній кімнаті. Луна та шум води стають факторами стресу.

Коли шерсть кота мокра, вона стає важче. Через це тварина може бути неповороткою та не втече від хижака, наприклад. Кіт не любить бути вразливим, тому всіляко уникає купання.



Барон любить купатися, на відміну від інших котів / Фото з інстаграму baron.0723

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