Робота вчених з Університету Етвеша Лоранда в Будапешті доводить, що тривалість життя наших улюбленців безпосередньо залежить від їхніх розмірів.

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Менші за розміром собаки живуть довше

У недавньому дослідженні дослідники виявили значну різницю в тривалості життя собак залежно від їх розміру. Висновки показали, що менші собаки живуть вдвічі довше, ніж їхні великі побратими. Загадковим є й те, що менші цуценята, як правило, старіють раніше, однак ця особливість, здається, не впливає на загальну тривалість їхнього життя.

Загалом вчені проаналізували дані 15 000 собак, аналізуючи такі фактори, як вік, поведінка та когнітивні функції. Також дослідники оцінили розмір, форму голови та чистокровний статус цуценят. Результати показують, що в середньому собаки починають відчувати поведінкове та когнітивне старіння приблизно у віці 10,5 років. Крім того, на початок і швидкість цього процесу старіння впливає розмір тіла собаки.

У собак вагою понад 30 кілограмів вікове зниження розпочинається до 2 – 3 років, однак далі воно розвивається з меншою швидкістю зниження когнітивних функцій,

– каже провідний автор дослідження Борбала Турчан.

При цьому великі собаки, як правило, страждають від фізичних вад у відносно молодшому віці. Цей фізичний занепад у поєднанні з накопиченням хвороб і сенсорною деградацією часто призводить до так званої "старечої поведінки" задовго до того, як починається розумовий занепад.

Що ще показали результати?

Собаки вагою менш як 7 кілограмів мають значно більшу ймовірність погіршення когнітивних функцій у старшому віці. Фактично, дослідження показало, що вони в чотири рази більше схильні до таких когнітивних порушень. Однак важливо зазначити, що це зниження когнітивних функцій не впливає на загальну тривалість життя цих тварин.

Детальніший аналіз показав, що певні породи, такі як хорти та чистокровні, з довшими носами більш сприйнятливі до цього зниження порівняно з собаками з коротшими мордами.

Собака породи хорт / Фото UnSplash

Цікаво, що власники, незалежно від розміру своїх вихованців, схильні вважати їх старими, коли вони досягають приблизно 6 років. Це сприйняття свідчить про те, що собаки сприймаються значно старшими за їхній фактичний вік, як зазначила Еніко Кубіньї, співавтор дослідження.

Загалом результати дослідження підкреслюють значний вплив розміру собаки як на її тривалість життя, так і на загальний стан здоров'я. Тож вчені прийшли до висновку, що доцільно вибирати вихованця середнього розміру, вагою від 10 до 30 кілограмів. Ця рекомендація спрямована на покращення довголіття та добробуту цих супутників.