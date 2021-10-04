Майданчики для вигулу тварин у Києві: куди зводити улюбленця
Джерело:24 канал
До Дня захисту тварин у Києві відкрили новий майданчик для вигулу тварин. З цієї нагоди розповідаємо про інші подібні місця, де улюбленець може вдосталь набігатися і потренуватися.
Такі простори відгороджені, тому там можна вигулювати собак без повідця. До того ж є гігієнічні пакетики, щоб господарі могли прибирати за своїми улюбленцями.
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Новий майданчик біля парку "Перемога"
Простір для собак відкрили, приурочивши до Дня захисту тварин 4 жовтня. Це огороджений простір площею 550 квадратних метрів, який має елементи для тренування.
Місце, де можна взяти пакетик, щоб викинути собачі екскременти / Фото "Київзеленбуду"
Розташований він біля парку "Перемога". Майданчик – це спільний проєкт "Київської міської лікарні ветеринарної медицини", "Київзеленбуду" та комунального підприємства з утримання зелених насаджень.
На майданчику песики можуть тренуватися / Фото "Київзеленбуду"
Під час відкриття майданчику господарі могли зареєструвати своїх собак в Реєстрі домашніх тварин, зробити щеплення від сказу та чипувати їх.
У жовтні планується також відкриття подібного майданчика у парку "Радунка".
Де розташовується новий майданчик для собак: дивіться на карті
Де у Києві є відгороджені простори для вигулу собак
У київських парках і скверах є близько 20 спеціально облаштованих просторів для вигулу тварин, повідомляє комунальне об'єднання "Київзеленбуд".
Як виглядають майданчики для вигулу собак / Фото "Київзеленбуду"
Території для вигулу собак є в парках:
- "Наталка" (для великих і малих порід собак),
- "Веселка",
- "Привокзальний",
- "Вербовий гай",
- у парку на вулиці Шумського, 3,
- в парку з водними об'єктами на Троєщині,
- у скверах на проспекті Правди, 70 – 76,
- на проспекті Глушкова, 9Г,
- на перехресті вулиць Івана Гонти й Олени Теліги,
- у скверы "Верстатобудівний,
- у парку "Совки",
- у фітнес-парку "Озеро Лебедине".
Як зазначив генеральний директор "Київзеленбуду" Олексій Король, такі майданчики потрібні у місті.
Тут можна вигулювати собаку без повідця, давати волю тваринам. Звісно, важливо, дотримуватися правил поведінки, прибирати за улюбленцями,
– зазначив він.
"Київзеленбуд" створює два види подібних просторів для собак:
- зони для вигулу собак (які не обладнуються огорожею, елементами тренувань, але передбачаються у зелених зонах);
- вигульно-тренувальні майданчики (у яких є спеціальні елементи дресирування, огорожа по периметру, освітлення тощо, та які передбачаються у великих парках).