Майданчики для вигулу тварин у Києві: куди зводити улюбленця

До Дня захисту тварин у Києві відкрили новий майданчик для вигулу тварин. З цієї нагоди розповідаємо про інші подібні місця, де улюбленець може вдосталь набігатися і потренуватися.

Такі простори відгороджені, тому там можна вигулювати собак без повідця. До того ж є гігієнічні пакетики, щоб господарі могли прибирати за своїми улюбленцями.

Корисне Собаки можуть допомагати лікувати людей: у чому особливості каністерапії

Новий майданчик біля парку "Перемога"

Простір для собак відкрили, приурочивши до Дня захисту тварин 4 жовтня. Це огороджений простір площею 550 квадратних метрів, який має елементи для тренування.



Місце, де можна взяти пакетик, щоб викинути собачі екскременти / Фото "Київзеленбуду"

Розташований він біля парку "Перемога". Майданчик – це спільний проєкт "Київської міської лікарні ветеринарної медицини", "Київзеленбуду" та комунального підприємства з утримання зелених насаджень.



На майданчику песики можуть тренуватися / Фото "Київзеленбуду"

Під час відкриття майданчику господарі могли зареєструвати своїх собак в Реєстрі домашніх тварин, зробити щеплення від сказу та чипувати їх.

У жовтні планується також відкриття подібного майданчика у парку "Радунка".

Де розташовується новий майданчик для собак: дивіться на карті

Де у Києві є відгороджені простори для вигулу собак

У київських парках і скверах є близько 20 спеціально облаштованих просторів для вигулу тварин, повідомляє комунальне об'єднання "Київзеленбуд".

Як виглядають майданчики для вигулу собак / Фото "Київзеленбуду"

Території для вигулу собак є в парках:

"Наталка" (для великих і малих порід собак),

"Веселка",

"Привокзальний",

"Вербовий гай",

у парку на вулиці Шумського, 3,

в парку з водними об'єктами на Троєщині,

у скверах на проспекті Правди, 70 – 76,

на проспекті Глушкова, 9Г,

на перехресті вулиць Івана Гонти й Олени Теліги,

у скверы "Верстатобудівний,

у парку "Совки",

у фітнес-парку "Озеро Лебедине".

Як зазначив генеральний директор "Київзеленбуду" Олексій Король, такі майданчики потрібні у місті.

Тут можна вигулювати собаку без повідця, давати волю тваринам. Звісно, важливо, дотримуватися правил поведінки, прибирати за улюбленцями,

– зазначив він.

"Київзеленбуд" створює два види подібних просторів для собак:

зони для вигулу собак (які не обладнуються огорожею, елементами тренувань, але передбачаються у зелених зонах);

вигульно-тренувальні майданчики (у яких є спеціальні елементи дресирування, огорожа по периметру, освітлення тощо, та які передбачаються у великих парках).