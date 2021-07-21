Мати-олениха вибігла з лісу на плач немовляти: вірусне відео подивились десятки мільйонів людей

Ханна Бертон відпочивала з сином біля дому на відкритій терасі. Як тільки немовля заплакало – з лісу вибігла мати-олениха.

Жінка зняла відео, яке наблало у тіктоці вже понад 6 мільйонів лайків, 27 мільйонів переглядів та орієнтовно 39 тисяч коментарів.

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Олень вибіг з лісу, почувши плач малюка

На відео Ханна Бертон разом з маленьким сином Бертоном сидить на відкритій терасі. Малюк лежить на животику та згодом починає плакати. Жінка заспокоює дитину. Згодом з лісу виходить олениха, яка зупиняється неподалік від жінки та її сина.

Ханна жартома розповідає мамі-оленисі, що насправді це її дитина.

Це моя дитина! Це моє немовля, не твоє. Привіт, мама-олениха,

– жартома сказала жінка.

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Тварина ж спостерігає за малюком та не відходить від нього ще певний період. Авторка відео розповіла, що мама-олениха з двома немовлятами живуть неподалік їхньому будинку в лісі. Тож вони часто її бачать.

Люди в мережі пишуть коментарі під відео:

Вона була готова назвати цю дитину Тарзаном і виростити як власну;

Олені захищають менших, коли думають, що ті в біді;

Олені навіть боротимуться, щоб захистити кролика. Вони дуже хороші.

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