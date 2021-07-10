Материнська ніжність: як мама-орангутанг опікає своє немовля – відео дня

Материнська турбота завжди викликає захват та замилування. Працівникам зоопарку Честера вдалося зняти кадри, які важко оминути увагою.

Суматранський орангутанг – рідкісний вид, у дикій природі залишилося лише 14 тисяч особин цих людиноподібних мавп.

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Працівники зоопарку Честера потішили світ радісною новиною – орангутанг Емма народила немовля. Мама цілий час тримає свого малюка на руках, годує його та пестить.

Рідкість цих тварин та материнська ніжність Емми сколихнули мережу, відео переглянули вже тисячі користувачів. У коментарях юзери захоплюються тваринами та висловлюють їм найкращі побажання.