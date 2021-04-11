Манчкін: як з'явилися коти з короткими лапками і чому їх не визнає Велика Британія

Одна з найвпізнаваніших порід котів – це манчкіни. Коти ніби і звичайної зовнішності, але видають їх коротеньки лапки, що подекуди смішно стирчать з-під тулуба.

Розповідаємо про те, як з'явилися коти манчкіни, коли цю породу офіційно зареєстрували та чому не в усіх країнах їх визнають окремою породою.

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Коли і як з'явилася порода манчкін

Уперше такий тип котів помітили в 1930 році в Англії, але за деякий час вони зникли з невідомих причин. У 1983 році в США у штаті Луїзіана жінка знайшла чорну коротконогу кицю, що жила під сміттєвим баком. Половина народжених кошенят від неї успадкувала короткі лапи матері.

Родоводи всіх кішок породи манчкін починаються з цієї киці і її потомства.



Манчкін вперше помітили у 30 роках ХХ століття / Фото з 4lapki.com

Ця порода була отримана абсолютно випадково в результаті тривалих мутацій. Якоїсь спеціальної роботи, яка пов'язана з виведенням настільки унікального кота з короткими лапками, фахівці не проводили

Першою у світі манчкінів визнала американська фелінологічна організація ТІСА. WCF визнала породу з 2002 року.

Втім, визнання породи не є повсюдним: у Великій Британії основна асоціація шанувальників котів не визнає манчкінів як окрему породу. Там їх визначають як котів різних порід із проблемами рухового апарату.



Породу офіційно визнали у США / Фото з 4lapki.com

Звідки пішла назва "манчкін"

Для обізнаних зі світовою літературою відповідь лежить на поверхні. Котів назвали на честь маленького народу – "манчкінів" з роману Френка Баума "Чарівник країни Оз".

Манчкін: як виглядають і які забарвлення

Кішки породи манчкін середнього розміру, з надзвичайно короткими лапами і довгою спиною. Своїми рухами вони нагадують тхора, тому в них не побачити грації, яка притаманна котам з довшими лапами.

манчкіни мають будь-які забарвлення та малюнки на хутрі. Головна відмінна риса, про яку вже йшлося вище – короткі лапки. Очі у формі волоського горіха також можуть бути будь-якого кольору.

Манчкіни мають товсте тіло з округлими грудьми. У цієї породи може бути як довге, так і коротке хутро.

За стандартом WCF, вуха мають бути пропорційними голові, ширшими біля основи із закругленими кінчиками. Передні і задні лапи мають бути однаково довгі.

Манчкін: як виглядає порода / Фото з 4lapki.com, Unsplash, flicker

В усіх різновидів хутро плюшеве та блискуче, здатне захистити від будь-якої негоди. У довгошерстих манчкінів хвіст нагадує плюмаж.

Манчкіни дуже грайливі і спокійні. Відрізняються надзвичайною допитливістю, спокоєм і товариськістю.