Мама-опосум перенесла 7 своїх малят на спині, йдучи проводом

У Бразилії випадково вдалося зняти героїчний момент із самкою опосума. Тваринка на висоті перенесла на своїй спині 7 малят.

Зняти таку кумедну і зворушливу картину вдалося студенту, який просто навчався у своїй кімнаті. Він виклав відео в інтернет і воно стало набувати шаленої популярності.

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Мама-опосум несе на спині малят

Тварина пройшлася товстим, скоріш за все, електричним проводом. Він висить щонайменше на висоті 2 чи 3 поверху. Дріт проходить зовсім поруч із вікном хлопця, який встиг зняти картину.

На кадрах чути його неприховане здивування. Спершу він просто подумав, що це одна тварина бігає проводом, але коли наблизив камеру, стало зрозуміло, що це одна велика мама і її 7 малят.

Мама обережно і повільно – крок за кроком – несе своїх малят на спині. Вони ж, дружно обліпивши її від мордочки до хвоста, тримаються в купі. Жоден із малих не постраждав.

Мама-опосум переносить на своїй спині малят: дивіться відео

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Виявилося, що така поведінка матері-опосума – досить звична і характерна для цього виду.

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Опосуми: "гра в мертвого" і поїздки на спині

Джерело: National geographic

Опосуми – чудові альпіністи, які проводять більшу частину свого часу на висоті.

У цьому їм допомагають гострі кігті, які чіпляються в кору, і довгий хвіст, який можна використовувати як додаткову кінцівку.

Опосуми гніздяться в ямах дерев або в барлогах, зроблених іншими тваринами.



Самка опосума і її малята / Фото з acilnews.org