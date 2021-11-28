Мальовничий водоспад перетворився на ясла для морських котиків

В Новій Зеландії мальовничий водоспад Охау перетворився на ясла для маленьких морських котиків. Для них це безпечне місце, адже можуть не перейматися через хижаків.

На узбережжі півострова Каїкоура мешкає ціла колонія новозеландських морських котиків. Відомо, що дорослі переважно не залишають своє місце проживання.

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Проте малюки у віці приблизно 5 місяців на певний час переселяються в басейн водоспаду Охау. Усі важливі для життя навички вони опановують саме там.



Морські котики біля озера / Фото фейсбук

Переважно дитинчата живуть біля озера у період з червня до серпня. Кожні кілька днів вони повертаються на узбережжя, аби поїсти. Після цього повертаються у своє тимчасове житло.

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Водоспад розташований на приватній території, але власники не забороняють приходити туристам, аби поспостерігати за малюками морських котиків.

Проте наразі екскурсії вважаються небезпечними, адже через сильний землетрус у 2016 році водоспад Охау був частково зруйнований.

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Дивіться відео: морські котики в озері