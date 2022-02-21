Маленька нижня щелепа та цікаві лапки: фото та відео особливої зовнішності собаки

На собаку, якого назвали Аардварк, часто звертають увагу. Усе через його незвичну зовнішність.

Відомо, що чотирилапого знайшли на вулицях у США. Його підібрав небайдужий перехожий та привів до притулку. Собака мав маленьку нижню щелепу та величезні неймовірні очі.

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До цього всього додається ще й грайливий характер чотирилапого. Він був дуже комунікабельним, активно виляв хвостиком та дуже хотів знайти люблячого господаря.



Аардварк / Фото Maryland SPCA

Ветеринари оглянули нового мешканця притулку і повідомили, що собаці ще немає року. Щодо дивної щелепи, спочатку думали, можливо, це наслідок аварії. Проте рентген показав, що жодних травм Аардварк немає. "Він просто народився таким красивим", – зазначили у притулку.

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Зараз пес перебуває у тимчасових го. Він обожнює іграшки та не псує меблі. Аардварк любить, коли його одягають костюми, та гуляти з тимчасовими господарями у людних місцях. Тим часом волонтери шукають йому справжню сімʼю.

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