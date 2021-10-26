Людям важко знайти справжнього кота серед іграшок: епічна загадка

Знайти котика в обмеженому просторі інколи буває так само важко, як і голку в сіні. Муркотуни – майстри хованок і маскування.

Люди ж – любителі пошукати їх, вирішуючи головоломки а-ля "Знайди кота". Свіжий ребус нещодавно став вірусною і тіктоці і набрав понад 7 мільйонів переглядів.

Важливо З першого дня і назавжди: 5 гарантій від Friskies® для ваших улюбленців

Де кіт серед м'яких іграшок

У соцмережі шириться відео "Знайди Ларрі". Котик просто вирішив, що йому потрібен сон далеко від людських очей. Він шукав ідеальне місце і зупинився на купі м'яких тварин і подушок. Він влаштувався і випадково зробив це так, що його було неймовірно важко помітити.

Якщо ви не змогли помітити Ларрі, то ось правильна відповідь:



Котик притулився до ведмедика / Скриншот

Схоже Оптична ілюзія: порахуйте котиків на фотографії

Чому коти люблять ховатися від господарів

Коти люблять ховатися у картонних коробках та пакетах, сидіти за шторами чи під стільцями. Здебільшого це невинна звичка, сформована протягом багатьох поколінь котів.

Кішкам подобається дрімати в закритому просторі: під меблями, в картонних коробках і пакетах. Причина – котики люблять відчувати себе в безпеці. Хованки задля сну – нормальна поведінка кота.

Зазвичай соціальний кіт, який із задоволенням грається з людьми, починає раптово ховається з низки причин, на які варто звернути увагу:

він може хворіти,

відчувати стрес,

боїться.