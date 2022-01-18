Любляча мама: у Танзанії левиця відвела заблукалу антилопу до стада – вражаюче відео

Дивовижний випадок трапився у Танзанії. Там левиця не напала на маленьку антилопу гну, а відвела її у безпечне місце.

Вражаючі кадри зафільмували у Танзанійському національному парку Серенгеті. На відео левиця йде поруч із малюком антилопи гну, супроводжуючи його до інших антилоп.

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Прояв любові

Місцеві зоозахисники розповідають, що така поведінка є "проявом любові".

Таке можливо, коли материнський інстинкт переважає над інстинктами хижака,

– розповіли у нацпарку.

Така поведінка є нехарактерною для левів. Адже ці гігантські кішки харчуються м'ясом травоїдних тварин, яких ловлять на полюванні.

Маленька антилопа також не боїться хижака. Вона ховається за левицю і спокійно йде поруч із нею, немов розуміючи, що їй нічого не загрожує.

Вражаючі кадри опублікували у твітері. Там вони назбирали понад 15 тисяч переглядів.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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