Бебі-бум у Долині Смерті: у Диявольській дірі вперше за 25 років відбулося вдале розмноження

Лялечка Диявольської нори (Cyprinodon diabolis) визнана одним з найбільш вразливих і зникаючих видів на планеті. Ці рідкісні істоти мешкають лише в підступному національному парку Долина Смерті, що робить їх хребетними тваринами з найменшим ареалом проживання, відомим сьогодні.

Нещодавно біологи завершили щорічний весняний сезонний підрахунок дитинчат, і були приємно здивовані. Цей рік ознаменувався найуспішнішим сезоном розмноження за останню чверть століття.

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Лялечки Диявольської діри розмножилися

Лялечки Диявольської діри було визначено як невеликий вид, що має довжину близько 35 міліметрів. Самці цього виду характеризуються яскравим блакитним забарвленням, тоді як самки мають світліший відтінок бірюзи. Ці унікальні риби мешкають у печері, наповненій водою з помірною температурою приблизно 33 градуси, виключно у верхніх 24 метрах печери.

Вчені визначили, що лялечки Диявольської діри мають найменший у світі ареал проживання серед усіх хребетних на планеті. Ці лялечки залежать від обмеженої ділянки сонячного світла, щоб харчуватися водоростями, демонструючи свою унікальну адаптацію до виживання в навколишньому середовищі.

Цей вид може опинитися на межі зникнення через втрату середовища проживання: "ділянка світла", необхідна рибам, вельми ненадійна – сейсмічна активність може призвести до вихлюпування води, що зруйнує шельф,

– побоюються вчені.

Крім того, вчені досі не знають, наскільки глибока печера – її дна досягти раніше так і не вдалося.



Лялечки Диявольської діри тисячоліттями живуть в ізоляції / Фото USFWS / O. Feuebacher

Які результати були раніше?

Вчені помітили значне скорочення популяції дитинчат Диявольської діри за останні два десятиліття. На початку 1990-х років у печері щовесни налічували близько 200 – 250 лялечок, але останні дослідження показали, що їхня кількість скоротилася до 90 особин.

У 2013 році дослідники знайшли лише 35 лялечок. Однак, цього року є і хороші новини: дослідники нарахували 191 дитинча диявольської нори, що є найвищим показником з березня 1999 року.

У своїй заяві старший біолог Майкл Швемм зі Служби рибних ресурсів та дикої природи США оголосив, що вчені проведуть піврічний підрахунок риби восени 2024 року. Швемм висловив задоволення позитивною тенденцією, що спостерігається в популяції цієї мінливої риби.