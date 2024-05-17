Врятували тисячі пухнастиків, але не себе: "Домівку врятованих тварин" планують закрити

Львівський притулок "Домівка врятованих тварин" може бути закритий. Вже розпочався процес ліквідації центрів порятунку тварин.

Рішення про закриття притулку пов'язане з високими витратами та накопиченням боргів за харчування та лікування тварин, якими вони опікуються. Про це повідомив керівник притулку Орест Залипський.

Читайте також Руде забарвлення здатна міняти на сіре: у Карпатах помітили особливу тварину

"Домівку врятованих тварин" можуть закрити

Як повідомив Залипський, вже рік притулок перебуває у режимі виживання, адже постійних спонсорів немає, а тих грошей, які донатять люди, бракує на функціонування центру порятунку. Притулок не в силі затримувати зарплатню по 1 – 1,5 місяця та накопичувати борги 200 – 300 тисяч за лікування та їжу для тварин.

Ми ухвалили дуже складне для нашої команди рішення: ми повністю зупиняємо прийом усіх тварин та починаємо працювати над ліквідацією наших центрів. Якщо говорити прямою мовою — ми закриваємо "Домівку врятованих тварин,

— каже керівник притулку.

Зараз у "Домівці" проживає понад 1 500 тварин. Залипський розповів, що будуть шукати для них хороші умови. З екзотики — говорять з німцями, поляками, щоб передати в якісь хороші реабілітаційні центри, бо в Україні немає, де їх подіти насправді. Інших будуть намагатися тут прилаштовувати. А обладнання передадуть у центри, які цього потребують.

Відреагувала і місцева влада

На закриття притулку відреагував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

З нашого боку зробимо все, аби вони продовжили свою роботу. Щойно говорив з Орестом. В понеділок зустрічаємось і визначимо напрямки, по яких будемо допомагати. Оресте, дякую за те, що робите!

– підкреслив він.

Він зауважив, що Орест Залипський та команда роблять роками надважливу працю, аби рятувати тварин, тому слід їх підтримати.