Порятовані від насилля: у Львові провели фотосет із тваринами з непростою долею

Патрульна поліція Львівської області і Домівка врятованих тварин провелу важливу соціальну акцію. Її мета – привернути увагу до насилля над тваринами, якому не повинно бути місця у сучасному світі.

Акція "Захищати слабких – справа сильних" створена, аби привернути увагу до жорсткого поводження з тваринами. Домівка тварин – місце, де проживають тварини, у долі яких були непрості моменти.

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Кожна з тварин на фото має сумну історію

У соціальній ініціативі взяли участь патрульні. Вони сфотографувалися із тваринами, які в минулому зазнали жорстокого поводження.

На світлинах можна побачити єнота Бусю, кролика Петрика, тхора Марка, циркового поні та совеня та собаку Гордона. У кожного своя історія. Здебільшого вони сумні. Врятовані тварини з патрульними / Фото Мирослава Пархомика, патрульної поліції Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Собака, у якого стріляли Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин. У собаки Гордона зовсім непроста та шокуюча історія. Тварину знайшли у Львові з серйозними пораненнями: у нього стріляв невідомий.

Врятувати одну лапку песику не вдалося / Фото Мирослава Пархомика Ветеринари витягнули з собаки близько десятка куль. Він пережив тривале лікування та реабілітацію. На жаль, не вдалося врятувати розтрощену лапу. Зараз песику шукають господарів, які його полюблять і будуть йому вірними.

Цьому усміхненому песику шукають нову домівку