Порятовані від насилля: у Львові провели фотосет із тваринами з непростою долею

Патрульна поліція Львівської області і Домівка врятованих тварин провелу важливу соціальну акцію. Її мета – привернути увагу до насилля над тваринами, якому не повинно бути місця у сучасному світі.
Акція "Захищати слабких – справа сильних" створена, аби привернути увагу до жорсткого поводження з тваринами. Домівка тварин – місце, де проживають тварини, у долі яких були непрості моменти.
До речі Офіцерка поліції за допомогою телефону врятувала 11 каченят: як їй це вдалося
Кожна з тварин на фото має сумну історію
У соціальній ініціативі взяли участь патрульні. Вони сфотографувалися із тваринами, які в минулому зазнали жорстокого поводження.
На світлинах можна побачити єнота Бусю, кролика Петрика, тхора Марка, циркового поні та совеня та собаку Гордона. У кожного своя історія. Здебільшого вони сумні.
Врятовані тварини з патрульними / Фото Мирослава Пархомика, патрульної поліції
Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа.
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Собака, у якого стріляли
У собаки Гордона зовсім непроста та шокуюча історія. Тварину знайшли у Львові з серйозними пораненнями: у нього стріляв невідомий.
Врятувати одну лапку песику не вдалося / Фото Мирослава Пархомика
Ветеринари витягнули з собаки близько десятка куль. Він пережив тривале лікування та реабілітацію. На жаль, не вдалося врятувати розтрощену лапу. Зараз песику шукають господарів, які його полюблять і будуть йому вірними.
Цьому усміхненому песику шукають нову домівку
У Домівці врятованих тварин Гордон навчився, попри пережите, знову довіряти людям.
Не будьте байдужими, якщо бачите прояви жорстокості до тварин. Телефонуйте 102 і повідомляйте про побачене: можливо, саме ваш дзвінок врятує беззахисну тваринку.