17-річний львів'янин обманював людей на продажі цуценят коргі

Наприклад, у Львові поліція затримала 17-річного юнака, який видурював у людей гроші, продаючи через інтернет цуценят, яких у нього не було. Хлопець створив сайт на якому публікував оголошення про продаж цуциків породи "коргі".

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Як встановили правоохоронці, покупці оформляли замовлення на сайті та платили частину грошей за тварину, як завдаток. Після цього продавець зникав та більше не виходив на зв'язок.

Хлопець отримував від клієнтів грошові кошти як завдаток, після чого припиняв спілкування з ними, а гроші привласнював,

— повідомили у Нацполіції Львівщини.

У поліції не розголошують суму, яку шахрай встиг видурити у людей. Відомо, що зафіксовано щонайменше чотири факти протиправної діяльності зловмисника.

Додамо, що середня ціна цуценятка коргі – 30 тисяч гривень.

У Львові затримали 17-річного хлопця, який продавав неіснуючих цуценят / Фото поліції Львівщини