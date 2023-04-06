Цей проєкт ініціювали ще до початку повномасштабної війни, але лише зараз розпочали його реалізацію. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

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На Львівщині відкриють ще один притулок для тварин

На території Добротвірської громади функціонуватиме прихисток для звірів. Нещодавно начальник Червоноградської РВА Андрій Дяченко та голова Добротвірської ТГ Тарасом Келебердою спільно з керівником "Домівки врятованих тварин" Орестом Залипським оглянули територію, де з'явиться притулок.

Мешканці притулку​ / Фото ЛОВА

За словами Залипського, тоді вони займалися лише дикими тваринами, які травмувалися в природі або постраждали від рук людей. Для ефективної реабілітації їм необхідна була територія ближча до природи, і вони знайшли цю місцину практично у лісі. Втім, війна дещо змінила.

Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи, тварин стало значно більше – деяких звірів зрадили люди, когось ми евакуювали з гарячих точок, бувало навіть цілими зоопарками. Тому процес будівництва притулку прискорився,

– наголосив він.

Зараз на території прихистку тривають будівельні роботи. Вже звели адмінбудівлю, де розташують офіси, кімнати для проживання доглядальників, ветеринарну клініку, карантинні приміщення для тварин, кухню для тварин та інші господарські кімнати. Фінансують розбудову "Домівки врятованих тварин" благодійники з Німеччини та Америки.

Віслюк у новому притулку для тварин на Львівщині​ / Фото ЛОВА

Притулок вже приймає нових мешканців. У зведених тимчасових вольєрах живе олень, муфлони, лами, поні, страус, маленькі козулі та маленькі оленята, а також свійські тварини та птиці.

Мета притулку – саме реабілітація тварин. 60 % звірів намагаються випустити у природу, але є й такі, які не виживуть у дикій природі.

Ми б дуже хотіли, аби вони жили там, де мали б жити, а не у вольєрах. Та, на жаль, через їхні потреби, вони змушені бути тут. Саме тому ми й опікуємося над ними, бо для нас тварини – понад усе,

– додав Орест Залипський.

Зазначається, що до середини літа планують завершити будівництво. Вхід буде безплатним.

В притулку вже приймають тварин / Фото ЛОВА