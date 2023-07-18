Народилася ще за часів СРСР: померла найстарша гуска України

Гуски не стало на 39 році життя. Орест Зуб, який повідомив сумну звістку, зазначив, що гуска була старшою за нього самого.

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Ось і не стало нашої Ґаґи. Вона була найстаршою гускою України та померла на 39 році життя. Ґаґа вилупилися з яєчка у далекому 1984 році. Старша за мене та пережила усіх мешканців невеличкого сімейного обійстя неподалік Львова, куди після Другої Світової приїхала сім'я дідуся,

– розповів Зуб.

За його словами, з Ґаґою відходить ціла епоха. Останніми роками гуска втратила зір, та попри це щодня поволі обходила двір перед ґанком, пощипуючи травичку, по якій, як стверджує Зуб, окрім неї, вже ніхто не ходив.

Померла найстарша гуска України / Фото з фейсбуку Ореста Зуба

Чоловік каже, що для їхньої сім'ї вона була справжнім символом, але "настав її час відійти у пташиний рай".

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