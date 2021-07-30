Відмовлявся йти ще кудись: чому лось в Колорадо регулярно заходив у гараж й лизав стіни

Тварину можна було доволі часто побачити в гаражі одного з містечок штату Колорадо. Гігантський лісовий звір наводив жах на місцевих мешканців.

Виявилося, що тварині подобалися стіни гаражу, що регулярно вкривалися дорожньою сіллю. Лось приходив туди, щоб їх полизати.

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Тварину вагою 340 кілограмів довелося упіймати й перевезти подалі від людей, до лісу. Це корисно як для самого лося, так і для безпеки людей.

Проводив у гаражі цілий день

Представники місцевої організації Colorado Parks and Wildlife заявили, що лось має вік від 2 до 3 років. Тварина протягом 10 днів навідувалася в гараж. Ймовірно, гігант облизував стіни від протиожеледного реагенту, який використовували у приміщенні.



Щоб перевезти лося, його довелося приспати / Фото Colorado Parks and Wildlife

Найчастіше тварину бачили на парковці вранці. Він лизав сіль, а потім йшов, поки в приміщенні не ставало надто багато машин.

Спершу служба охорони намагалася не підпускати лося до гаража. Для цього вони почали прибирати залишки солі на тротуарі перед приміщенням. Але тоді лось почав лишатися на парковці й проводити там більшу частину дня.

Відвезли за 100 миль

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний. ​



Лося перемістили у містечко за 110 миль / Фото Colorado Parks and Wildlife

Тоді тварину вирішили перевезти за 110 миль від містечка Вейл, куди він навідувався. Для цього велетня довелося тимчасово приспати.

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Операція з переміщення лося пройшла без проблем і тепер тварині доведеться шукати дім у новому місці.