Велике зважування: зоопарк показав, як вдається заманити невловного тигра на ваги

Щорічне зважування справді є великою подією для Лондонського зоопарку ZSL, і у 2023 році цій захопливій традиції виповнюється 100 років. Як зважують тварин – дивіться нижче у матеріалі!

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Керівництво зоопарку підкреслило важливість цієї події. З популяцією приблизно 14 000 тварин, які проживають у його приміщеннях, завдання зважування кожної з них є важкою справою, що охоплює кілька днів. Також доглядачі стикаються з проблемою переконати неохочих тварин стати на ваги, спонукаючи їх розробляти інноваційні методи для досягнення цього.

Щорічно в цей особливий день великого зважування доглядачі Лондонського зоопарку озброюються гігантськими лінійками, рулетками та терезами, а потім послідовно зважують і вимірюють кожного птаха, рептилію, рибу або безхребетних, які мешкають у стінах зоопарку.

Що допомагає доглядачам у зважуванні?

Закуски відіграють вирішальну роль у полегшенні важкого зважування тварин. Доглядачі зоопарку розробляють унікальні підходи для кожної тварини, оскільки методи, які виявилися успішними для горили, не спрацюють з тигром.

Наприклад, білих мавп приваблюють горіхи та попкорн, тоді як пінгвіни віддають перевагу кільці. З іншого боку, тигри виявляють величезне задоволення, коли їм дають порошок каррі.

Пінгвінам довелося боротися з дикими лондонськими чаплями за їхні закуски / Фото IFLScience​

Для чого щорічне зважування?