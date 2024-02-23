Допитлива лисиця вкрала телефон рятувальника і зробила селфі-відео: ці кадри зроблять ваш день

Офіцер RSPCA у Великій Британії налаштував свій телефон, щоб знімати порятунок тварин. Але несподівано на горизонті з'явилася допитлива лисиця.

Руда не збиралася позувати рятувальнику, і вирішила стати безпосереднім автором відеороликів. Вона схопила пристрій і втекла з ним, поки він ще записував.

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Допитлива лисиця вкрала телефон рятувальника

На відео видно, як лисиця кладе телефон під найближчий кущ і нюхає його, встигнувши при цьому зробити селфі-відео. Фіцкоста наздогнав тварину і примудрився повернути телефон.

Насправді в лісі було дві лисиці, хтось зателефонував у RSPCA і повідомив, що одна з них була поранена. Я налаштував свій телефон на зйомку, і коли готувався зловити лисицю з їжею і капканом, вона підбігла, обнюхала телефон і втекла з ним!

— поділився офіцер служби порятунку тварин Бен Фіцкоста.

За словами очевидця, лисиця зробила його день дуже кумедним.

Як це було: дивіться відео

Офіцеру довелося бігти підтюпцем, щоб наздогнати лисицю і повернути телефон, – він знав, що руда кине його десь у кущах.

Після цього рятувальнику вдалося знайти другу лисицю і надати їй необхідну допомогу.

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