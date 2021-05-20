Лисиці пробралися на подвір'я і забавлялися на дитячому батуті – відео

У Лондоні камери стеження піймали двох лисиць, які захотіли побавитися. Вони потрапили на задній двір будинку і залізли на батут.

Пару лисиць зняли на відео в саду в Стратфорді, що у східному Лондоні. Камера спрацювала за допомогою датчику руху і почала фільмувати забавки лисиць на відео.

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Лисиці майже як з реклами

Власник дому розповів: лисиці – часті гості на його подвір'ї і він їм не дивується. Але витівка із батутом стала для нього смішною сенсацією, якою він захотів поділитися у соцмережах.

На відео видно, що одна з лисиць залізла всередину батуту, а інша тільки лізе, аби приєднатися до подружки.

Лисиці вночі забавляються на батуті: дивіться відео

Господар дому розповів, що після цього випадку його син ретельно стежить, щоб його батут був належним чином закритий.

Користувачам у соцмережах це відео нагадало різдвяну рекламу Джона Льюїса 2016 року. У ній лисиці пробираються на батут і починають стрибати. Згодом до них приєднується білка, борсук та їжачок.

Реклама, у якій лисички стрибають на батуті: дивіться відео

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