Як облаштувати собачий куточок: 10 оригінальних ідей з фото

Якщо у вас є собака, а може й декілька – подбайте про те, щоб у квартирі було окреме місце для чотирилапого. Будь-який пес повинен мати комфортне місце, де зможе відпочивати в затишку та спокої.

Сьогодні існує чималий вибір лежанок, що підходять до різних інтер'єрів. Пропонуємо цікаві варіанти собачих куточків, що сподобаються і чотирилапим, і їх власникам.

Цікаво Хвостатий вогнеборець з Києва: історія пса, який охороняє спокій рятувальників

Двоповерхова лежанка



У ній можуть розміститися одразу кішка й собака, або двоє різних за розміром улюбленців / Фото Sobakibalabaki

Лежанка в ящику



Стильне рішення, що підійде навіть для великої собаки / Фото Sobakibalabaki

Стильний дерев'яний каркас

У такому куточку вистачить місця для двох улюбленців / Фото Sobakibalabaki

Комфортна софа



Це місце виглядає стильно і буде дуже зручним для улюбленця / Фото Sobakibalabaki

Усі собачі речі в одному місці



Куточок для годування оздобили фотографіями собак та аксесуарами для прогулянок / Фото Sobakibalabaki

Лежанка, піднята над підлогою



Полегшує прибирання під постіллю собаки, а також є цікавою і комфортною для улюбленців / Фото Sobakibalabaki

Каркасний будинок



Прикрасить ваш дім та створить затишок для великого пса / Фото Sobakibalabaki

Матрас зі штучним хутром



Виглядає гарно, але буде потребувати постійного прання / Фото Sobakibalabaki

Дослідження Собак приручили жінки – так стверджують вчені

Спальне місце з подушками



Приклад простої та комфортної лежанки для собаки / Фото Sobakibalabaki

Мінідиван



На такому улюбленець буде спати, наче його господар / Фото Sobakibalabaki