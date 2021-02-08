Як облаштувати собачий куточок: 10 оригінальних ідей з фото

Джерело:Sobakibalabaki
Якщо у вас є собака, а може й декілька – подбайте про те, щоб у квартирі було окреме місце для чотирилапого. Будь-який пес повинен мати комфортне місце, де зможе відпочивати в затишку та спокої.
Сьогодні існує чималий вибір лежанок, що підходять до різних інтер'єрів. Пропонуємо цікаві варіанти собачих куточків, що сподобаються і чотирилапим, і їх власникам.
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У ній можуть розміститися одразу кішка й собака, або двоє різних за розміром улюбленців / Фото Sobakibalabaki
Стильне рішення, що підійде навіть для великої собаки / Фото Sobakibalabaki
У такому куточку вистачить місця для двох улюбленців / Фото Sobakibalabaki
Це місце виглядає стильно і буде дуже зручним для улюбленця / Фото Sobakibalabaki
Куточок для годування оздобили фотографіями собак та аксесуарами для прогулянок / Фото Sobakibalabaki
Полегшує прибирання під постіллю собаки, а також є цікавою і комфортною для улюбленців / Фото Sobakibalabaki
Прикрасить ваш дім та створить затишок для великого пса / Фото Sobakibalabaki
Виглядає гарно, але буде потребувати постійного прання / Фото Sobakibalabaki
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Приклад простої та комфортної лежанки для собаки / Фото Sobakibalabaki
На такому улюбленець буде спати, наче його господар / Фото Sobakibalabaki