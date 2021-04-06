Міміметр зашкалює: ледачий і голодний їжачок потрапив на вірусне відео

Маленький їжачок став зіркою мережі. Він спросоння, ледве маючи сили, намагався тягнутися до їжі.

Опублікувала це миле відео користувачка твітеру з ніком @VetaJaneva. За добу воно набрало понад 550 ретвітів і майже 4 тисячі лайків.

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Милий і сонний їжачок

Їжачок підповз до їжі і витягнув язичок. Але сил на щось більше у нього забракло: він все ж вирішив солодко поспати. На його мордочці так і видно сонну і щасливу посмішку. Жага міцного сну стала сильнішою, ніж голод.

Авторка посту зізналася, що дивилася відео, "благословенне ангелами", рівно 40 хвилин. Тож наполегливо рекомендуємо і вам його подивитися.

Милий їжачок, який спросоння тягнеться до їжі: дивіться відео

Їжаки – зірки соцмереж

Їжаки також бувають зірками соцмереж і мають свої армії прихильників. Наприклад, крихітний їжачок Азукі з Японії має понад 400 тисяч підписників в інстаграмі і галочку верифікації.

Він дуже любить активний відпочинок – спати в маленькому наметі, розпалювати вогнище та готувати барбекю. У їжачка є все для подорожі, щоправда, в мініатюрних розмірах.

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