45-річна актриса розповіла про зіпсований диван у сторіз в інстаграмі. Пес на опублікованому відео виглядає досить винувато.

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Але актриса не сердиться на собаку. На останньому з опублікованих фото вона написала "Гаразд, він милий".



Сторіз, що розповідають про "злочин" / Колаж 24 канал / Фото instagram / @reesewitherspoon

Пес з'явився у родині акторки у січні 2021 року. Вона заявила про це у своєму інстаграмі, потішивши фанів милим фото.

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Мейджор

За 15 тижнів малюк суттєво виріс і почав демонструвати характер. Тому й постраждав диван.

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Мейджор (так, його звати точнісінько, як вівчарку Байдена) – не єдина нова собака у родині Різ Візерспун. Також нещодавно у ній з'явився французький бульдог на прізвисько Міні Перл. Цих тваринок родина Різ взяла після смерті їх улюбленого бульдога Пеппера.

Міні Перл