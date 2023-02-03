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Господиня вихованиці працювала з фабричним фермером, коли він сказав, що всі ці курчата підуть на забій. Згодом чоловік подзвонив і сказав, що деяких курчат не взяли, і їх можна забрати. Жінка взяла трьох, й почала їх виходжувати.

До курки дуже прив'язалася донька жінки. Вона дала їй ім'я Хенрієтта, й проводить з нею майже увесь свій час. На деяких кадрах відео видно як дівчинка, навіть. возить свою "подругу" у ляльковому візку.

Нашій родині стало трохи нудно, і прийшла Хенрієтта. Тоді ми знали кожні п'ять секунд, що робити. Потім трапився ковід, ми не бачилися з друзями. Хенрієтта завжди була поруч. Коли мені було сумно або я сходила з розуму, весь клас знав про мою Хенрієтту,

— розповідає дівчинка.

Підписники відзначили, що господиня птиці справжній герой, а ось власники ферми просто коновали:

"Кожен, хто проїхав би 15 годин, щоб врятувати курчат, — це той, хто дійсно піклується про тварин. Яка прекрасна історія. Я так рада, що вона прищеплює це своїй дочці, щоб вона завжди могла бути поруч з нужденними тваринами";

"Висновок тут полягає в тому, що умови ведення фермерського господарства на фабриках жахливо жорстокі".