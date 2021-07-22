Хвостаті хулігани: добірка дуже веселих відео про витівки собак та котів
Джерело:24 канал
Часом наші улюбленці поводяться так, що хочеться віддати їх на перевиховання. Але навіть попри це ми все одно їх любимо й пробачаємо будь-які витівки.
Якщо ваш кіт чи пес також роблять кумедні речі – обов'язково зробіть фото або відео цього процесу. Можливо, одного разу ваш улюбленець прокинеться зіркою мережі. А поки – пропонуємо кумедну й милу добірку відео з тваринами.
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- Кумедні песики, які вміють дратувати господарів
Що тільки не роблять ці хвостаті хулігани: дражняться з котів, залізають у пакети з їжею і стрибають вище голови. Ви точно посміхнетеся під час перегляду цього відео. Ці кадри назбирали майже 7 мільйонів переглядів.
- Господарі плачуть, а глядачі сміються: як коти руйнують дім
3,5 мільйони людей подивилися відео про цих хуліганів. Котики вважають себе повноправними господарями в домі, а тому не соромляться руйнувати все на своєму шляху.
Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.
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- Господарі дражнять собак, а собаки – господарів
Ще одна добірка хвостатих хуліганів, що зібрала понад мільйон переглядів. Чудовий настрій після перегляду – гарантований.