Хвостаті хулігани: добірка дуже веселих відео про витівки собак та котів

Часом наші улюбленці поводяться так, що хочеться віддати їх на перевиховання. Але навіть попри це ми все одно їх любимо й пробачаємо будь-які витівки.

Якщо ваш кіт чи пес також роблять кумедні речі – обов'язково зробіть фото або відео цього процесу. Можливо, одного разу ваш улюбленець прокинеться зіркою мережі. А поки – пропонуємо кумедну й милу добірку відео з тваринами.

Дізнайтеся Purina Graduate Program: як стати фахівцем у сфері ветеринарії та бізнесу

Кумедні песики, які вміють дратувати господарів

Що тільки не роблять ці хвостаті хулігани: дражняться з котів, залізають у пакети з їжею і стрибають вище голови. Ви точно посміхнетеся під час перегляду цього відео. Ці кадри назбирали майже 7 мільйонів переглядів.​

Господарі плачуть, а глядачі сміються: як коти руйнують дім

3,5 мільйони людей подивилися відео про цих хуліганів. Котики вважають себе повноправними господарями в домі, а тому не соромляться руйнувати все на своєму шляху.​

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортиментуви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Схоже Показали, що думають про людей: кумедні фото емоцій домашніх тварин

Господарі дражнять собак, а собаки – господарів

​Ще одна добірка хвостатих хуліганів, що зібрала понад мільйон переглядів. Чудовий настрій після перегляду – гарантований.