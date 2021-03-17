Надто милі: фото собак, у яких від природи багато зайвої шкіри

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Існують породи собак із надмірною кількістю шкіри. Така особливість робить чотирилапих надзвичайно милими та кумедними.
Деякі люди думають, що зайва шкіра завдає собакам болю або незручностей. Це неправда, однак за таким шкірним покривом справді потрібно ретельно доглядати. Для цього власники використовують спеціальні ветеринарні засоби й навіть дитячу присипку.
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