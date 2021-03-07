Коти, для яких не існує законів фізики: кумедні фото домашніх улюбленців

Джерело:AdMe
Усі полюбляють котів за ласкавий характер та веселі пустощі, що підіймають настрій. Пропонуємо добірку котиків, які з усіх сил порушують закони фізики.
Домашні улюбленці часто веселять своїх власників. Котики з нашої добірки вирішили, що вони можуть робити зі своїм тілом що завгодно.
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Цей кіт не бачить нічого дивного у своєму способі відпочинку / Фото Reddit
Телевізор точно не призначений для таких прогулянок / Фото Reddit
Господарі його неправильно зібрали / Фото Reddit
Цей кіт заперечує гравітацію / Фото Reddit
А головне, навіщо? / Фото Reddit
Мабуть, він довго тренував такий баланс тіла / Фото Reddit
Закони гравітації не діють і на цього кота / Фото Reddit
Цей кіт постійно так сидить / Фото Reddit
Кіт, який любить спостерігати за людьми в душі / Фото Reddit
Просто стандартний день кота / Фото Reddit