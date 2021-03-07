Коти, для яких не існує законів фізики: кумедні фото домашніх улюбленців

Усі полюбляють котів за ласкавий характер та веселі пустощі, що підіймають настрій. Пропонуємо добірку котиків, які з усіх сил порушують закони фізики.

Домашні улюбленці часто веселять своїх власників. Котики з нашої добірки вирішили, що вони можуть робити зі своїм тілом що завгодно.

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Просто сидить на стіні



Цей кіт не бачить нічого дивного у своєму способі відпочинку / Фото Reddit

У власника, мабуть, зупинилося серце



Телевізор точно не призначений для таких прогулянок / Фото Reddit

Почитайте інструкцію до кота



Господарі його неправильно зібрали / Фото Reddit

Вам не здалося



Цей кіт заперечує гравітацію / Фото Reddit

Як кіт це робить?



А головне, навіщо? / Фото Reddit

Диво-кіт



Мабуть, він довго тренував такий баланс тіла / Фото Reddit

Тому, що може



Закони гравітації не діють і на цього кота / Фото Reddit

Улюблений стілець



Цей кіт постійно так сидить / Фото Reddit

Дуже зручно



Кіт, який любить спостерігати за людьми в душі / Фото Reddit

Нічого незвичайного



Просто стандартний день кота / Фото Reddit