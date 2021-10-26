У Кропивницькому чоловіки знялися у фотосесії з тваринками для допомоги притулку

У кав'ярні театру імені Марка Кропивницького презентували фотовиставку "Котики". Її мета – підтримка притулку для тварин "Бім".

На фотовиставці представили 20 світлин: їхні герої – чоловіки і тварини, які потребують нового дому. Фото можна придбати, і таким чином допомогти тваринам у притулку.

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"Котики": чоловіки і беззахисні тварини

Авторка знімків Мирослава Липа розповідає: бачить у сюжетах фото символічність – беззахисні тварини і сильні чоловіки. Серія світлин містить 20 фотографій.

Чоловік може захищати, він сильний, і в цьому випадку захисту потребують тварини. Проблема існує. Я та мої партнери по проєкту хочемо, щоб більше людей про неї дізналась, а значить ми більше допоможемо бездомним тваринам,

– каже фотографиня.

Мирослава Липа розповіла, що знайти охочих для фото було неважко: підключила своїх знайомих і кинула клич у соцмережах. Тваринок забирали з притулку і відводили на простору локацію.

Деяким тваринам треба було дати час, щоб звикнути, деякі були агресивними, але врешті всім все подобалось. Я свою героїню називав Маша, вона для мене Маша,

– розповів учасник фотосесії Сергій, який знімався із кицею.

Фотосесія чоловіків із безпритульними тваринами / Скриншоти з відео, фото Суспільного

Працівниця притулку "Бім" Євгенія Цапенко розповіла, що тваринам зйомки подобались. Територія притулку – у лісі, тому собаки були щасливі йти гуляти.

Ідея належить Мирославі, каже Євгенія.

Вона її виношувала в голові, приїздила до нас часто, і бачила те, що є всередині цієї справи, а не обгортку – таку, яку бачать усі. Проблеми тварин цікавлять лише тих людей, які працюють у притулку,

– розповіла зоозахисниця.

У притулку "Бім" наразі є 280 собак і 35 котів. Гроші на їхнє утримання дають благодійники, на жаль, його не фінансує держава чи місто. Зоозахисники збирають на будівництво вольєрів і будок: потрібно 50 тисяч гривень.

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На зібрані гроші песикам куплять нові буди / Скриншот з відео

Побачити світлини можна до 31 жовтня. Гроші на притулок можна залишити у скриньці кав'ярні. Також можна зв'язатися з працівниками притулку за цим посиланням, аби дізнатися потреби тварин.