Кролики проти людей: хто вийшов переможцем у конкурсі з поїдання салатів – кумедне відео

Змагання зі швидкісного поїдання чого-небудь смачненького – улюблена справа американців. Нещодавно у Каліфорнії провели черговий незвичайний конкурс, в якому змагалися між собою кролик та дівчина.

Рейна Хуан – 27-річна американка, яка професійно їсть їжу у величезних кількостях та бере участь у змаганнях з поїдання смаколиків. Цього разу конкуренцію їй склала дев'ятикілограмова кролиця, на ім'я Хані Мега Зайка.

Актуально Коли до України прийде весна: бабак Тимко зробив прогноз

Проте у конкурсі з поїдання салату на швидкість Хані так і не доторкнулась до їжі – тваринка завмерла перед гігантською тарілкою з листям і не з'їла жодного листочка. Тому на заміну Хані прийшла інша кролиця, проте й вона також не з'їла взагалі нічого. Таким чином перемогу отримала Рейна – за десять хвилин вона проковтнула більше півтора кілограма салату.

Луї Мозес, який розводить гігантських фламандських кроликів, не був здивований результатом. Він розповів, що кролики не їдять все відразу.

Кролики не схожі на собак, які швидко все з'їдають. Вони розподіляють їжу рівномірно на цілий день. Вони їдять пристойну кількість, але протягом певного проміжку часу,

– сказав власник кролика.

Після конкурсу Рейна Хуан, яка в повсякденному житті нечасто ласує салатами, заявила, що це було більше схоже на виклик самій собі. Адже коли дівчина бере участь у конкурсах і випробуваннях, вона не надто звертає увагу на те, що роблять її конкуренти.