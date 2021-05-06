Кролик Кукі їздить на скейтборді та розважає пацієнтів дитячих лікарень: відео

Рон Гудель, власник кролика, розповідає, що більшу частину свого життя тваринка катається на скейтборді. Цей талант не витрачається дарма – Кукі відвідує дитячі лікарні та дарує посмішку дітлахам.

Цей чудовий малюк живе у Віндзорі, Канада. Змалечку власник привчив його кататися на скейтборді.

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Окрім хобі, кролик Кукі має важливу соціальну місію. Він працює волонтером у місцевих дитячих лікарнях. Кукі демонструє своє вміння і дарує дітлахам посмішки.



Кукі чудово почувається на скейтборді / Скриншот / WUSA9

Рон Гудель розповідає, що тваринка стала справжнім членом сім'ї. Він не має клітки та їсть за родинним столом. А ще Кукі полюбляє кататися на велосипедах, санях та бувати на пікніках.

Власник малюка Рон Гудель – фокусник та менталіст. Він залучає Кукі до своїх шоу.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Кролик також бере участь у різних благодійних акціях. Він полюбляє публіку, а публіка полюбляє його.

Діти й дорослі збираються разом, щоб погладити його та сфотографуватися з ним, – розповідає Гудель.



Цей вправний скейтбордист їздить змалечку / Скриншот / WUSA9

Кролик змалку знайомий із шоу-бізнесом і звик до великої сцени та людей навколо.

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