У 2016 році Самі Чен усиновила маленьку пухнасту кульку щастя, коли жила на Тайвані. Вона каже, що вирішила усиновити Міффі, тому що переживала важкий період у своєму житті. З появою тваринки її життя змінилося на краще.

Від найгірших до дуже хороших ситуацій, вона завжди зі мною, — розповідає Чен.

З моменту усиновлення Міффі вони були нерозлучні. З 2016 року Чен переїхала від Тайваню до Нью-Йорка, зустріла свого чоловіка, вийшла заміж і народила дітей – і все разом з Міффі.

За словами власниці, поки що, окрім своєї першої подорожі з Тайваню, Міффі подорожувала лише США, але Самі сподівається, що колись вони разом поїдуть до Європи. Окрім Флориди, вони відвідали Бостон, Вегас, Сан-Франциско, Оклахому, Філадельфію, Північну та Південну Кароліну, Західну Вірджинію тощо.

Чен не планувала, щоб Міффі стала зіркою Instagram, але, коли вони почали гуляти вулицями Нью-Йорка, незнайомці постійно зупиняли пару, щоб запитати, чи є у милого кролика обліковий запис в мережі. Після багатьох запитань Чен нарешті створила його для Міффі. І, на її подив, Міффі стала вірусною зіркою, і тепер у неї понад 124 000 підписників в Instagram і приблизно 550 000 – у TikTok.

Хоча Міффі добре відома своїми фотографіями в Інтернеті, її слава не обмежується соціальними мережами. Ікона моди тричі брала участь у Тижні моди в Нью-Йорку як кролик модної лінії Чен HAPPYFISH.

Чен любить поєднувати вбрання з Міффі, але нелегко знайти милий одяг для домашніх тварин, які підходять для зайчика. Отже, Чен використала свій досвід дизайнера жіночої моди, щоб почати розробляти одяг, спеціально виготовлений для Міффі. І хоча багато домашніх тварин не люблять грати в одягалки, Чен розповідає, що милий кролик любить увагу, яку привертає його одяг, і навіть позує перед камерою.