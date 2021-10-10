З крихітним мікрофоном та важливими запитаннями: дівчина взяла інтерв’ю у врятованих тварин

Працівниця природоохоронної компанії з США в цікавий спосіб знайомить своїх підписників з мешканцями притулку. Дівчина з ентузіазмом розпитує пухнастих, а вони відповідають у малесенький мікрофон "репортерки".

Стрімерка та природоохоронниця Майя Хіга здивувала своїх фоловерів на ютубі милими інтерв’ю з тваринками.

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Тварини, з якими спілкувалася американка Хіга, були врятовані та не можуть більше жити у дикій природі.

Будь-які тварини, яких ви тут бачите, – це дикі тварини... Вони мають травми, тому їх не можна випустити в дику природу. Але це також не домашні тварини, вони належать ліцензованому реабілітаційного центру. Ці тваринки тут для освітніх програм,

– зазначила дівчина.

Хіга опитувала пухнастих респондентів за допомогою малесенького мікрофона – щоб тваринкам було комфортно.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Дівчина по-репортерськи спілкується з тваринами: дивіться миле відео

Для кожної тварини дівчина підготувала особисте запитання. Тварини, яких опитувала Хіга, демонстрували неймовірну схожість з людьми – хтось чемно "відповідав" на поставлені запитання, хтось "говорив" про щось інше, а хтось взагалі не хотів відповідати на провокативні запитання. Кожного з пухнастих Майя знає на ім'я.

Чим займається дівчина Майя Хіга – стрімерка Twitch , яка створила віртуальний заповідник Алвеус . Вона розпочала вести трансляції у квітні 2019 року, а згодом стала однією з найпопулярніших стрімерок в історії платформ. Її трансляції складаються з вправ на відкритому повітрі, а також з ігор, благодійності та освітньої галузі. Майя регулярно ділиться зі своїм глядачем своїм досвідом дресування хижих птахів.

У відео дівчини фігурують коні, віслюки, птахи, опосуми, лемури, гекони та навіть жуки. Усі вони у свій спосіб відповідають на питання стрімерки. Дехто з них навіть спробував скуштувати маленький мікрофон – жодна тварина внаслідок цього не постраждала.

Вдруге інтерв'ю стрімерка провела зовсім нещодавно: дивіться другу частину веселих розмов з тваринами

Цими невеликими інтерв’ю дівчина привертає увагу до свого заповідника та його мешканців.