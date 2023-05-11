Наприклад, днями він передав військовим мільйон гривень. Про те, як збирали гроші на автівки, коли почали допомагати військовим та які проєкти реалізовують зараз Герич з господарем, — читайте далі!

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Кирило народився і виріс у Краматорську, але останні роки жив у Києві. Там він і завів свого вірного друга, якого назвав Геричем, але, за документами, він Геральд.

Геральд – чистокровний шотландський висловухий кіт. Йому чотири роки, більшість із яких він прожив у столиці. Сім місяців тому Герич разом зі своїм господарем перебрався на Донбас, щоб допомагати захисникам України.

Геральд зі своїм господарем / Фото з особистого архіву

Перший свій збір Герич зробив для 80-ї бригади. Тоді за два тижні кіт зміг зібрати мільйон гривень. За ці гроші Кирило купив чотири позашляховики:

Пів дня він побув мільйонером, а потім ми відразу витратили ці гроші на машини,

– каже господар.

Спочатку для зборів Герича Кирило використовував власний твіттер, тепер створив коту профіль в інстаграмі.

Геральд витратив мільйон гривень на автівки для ЗСУ / Фото з особистого архіву

Господар кота пояснює, що це якраз інстаграмний контент, тому можна буде його там зробити більш відомим, щоб допомагав збирати гроші.

Зараз Геральд збирає кошти для своїх земляків з Краматорська. Черговий мільйон планує витратити на чотири пікапи для 81-ї десантно-штурмової бригади. Наразі кіт зібрав уже понад половину від потрібної суми.

Час від часу Герич дарує своїм підписникам невеличкі подарунки за найбільший донат або просто, випадково обираючи. Інколи Геральд також бере участь у заходах фонду Сергія Притули, зокрема в передаванні дронів, нічних камер, засобів зв'язку та іншого.

Один із призів від Герича за донат / Фото з особистого архіву