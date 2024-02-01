Детектори брехні з ріжками: кози легко можуть "розкусити" людей

Попри те, що люди й кози давно живуть пліч-о-пліч, нам не так багато відомо про цих тварин. Їхня схильність поїдати майже все, що підвернеться, ймовірно, зіграла з ними злий жарт, наділивши кіз вельми тьмяною репутацією. Однак, тепер учені вважають, що кози насправді набагато розумніші, ніж усі вважали раніше.

У новому дослідженні вчені з Міського університету Гонконгу виявили, що кози можуть визначити настрій людини – щасливі ми чи сумні. Тваринам достатньо лише почути голос людини.

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Кози можуть легко "розкусити" людей

Вважається, що тварини розвинули чутливість до людських голосових сигналів за довгий час спілкування з людьми — близько 10 000 років ми живемо пліч-о-пліч. Вчені також виявили, що кози розуміють фізичні жести та навіть здатні відрізнити посмішку від похмурого погляду.

Вперше в історії вдалося отримати докази того, що кози здатні розрізняти сигнали, висловлені нашим голосом, а саме їхнє емоційне забарвлення. Домашня худоба, як і свійські тварини, також чутлива до емоційних сигналів людей,

– каже професор Алан Макелліот.

Більш ранні дослідження вже показали, що кози здатні розрізняти емоції в "голосі" родичів, а тому вчені вирішили перевірити, як вони реагують на емоційне забарвлення в людській мові. Експерименти проходили в центрі порятунку тварин у Бонтон-Мончелсі, недалеко від Лондона: загалом у ньому взяли участь 27 кіз, як самців, так і самок, які звикли до людських голосів і звернення.

Як проходило дослідження?

Під час експериментів учені використовували динамік, за допомогою якого відтворювали тваринам у вольєрі людські голоси, що вимовляли "агов, подивися сюди". Звернення звучало або радісно, або сердито.

Зазначимо, що під час експерименту тваринам давали час звикнути до щасливого голосу, а потім перемикалися на сердитий, або навпаки.

Кози можуть визначити настрій людини: дивіться відео

Результати показують, що більшість кіз, а саме 18, дивилися в бік динаміка, коли голос змінювався. При цьому тварини дивилися в бік динаміка довше, коли змінювалося емоційне забарвлення звернення.

Таким чином виявили, що кози реагують на зміну емоцій у людському голосі. Але, команда також визнає, що не всі кози в експерименті відреагували на емоції та припускає, що це може бути пов'язано з індивідуальними відмінностями в когнітивних здібностях тварин.

Водночас експерименти не показали будь-яких фізіологічних змін у тварин, наприклад, прискореного серцебиття. Попри це, команда вважає, що кози дійсно відчувають різницю в цих двох типах голосів, а не тільки що вони відрізняються один від одного.

Учені "воскресили" динозавра, який жив 124 мільйонів років тому

Мільйони років тому Земля була майданчиком для динозаврів. У пошуках засобів до існування великі хижаки, такі як тиранозаври, використовували свої розміри та грізні зуби, щоб залякати здобич. Однак, меншим динозаврам доводилося використовувати альтернативні стратегії, щоб добувати собі їжу.

Як вважають вчені, маленькі пернаті динозаври не мали грізних кігтів і зубів, тому покладалися на свої протокрила, щоб виманити нічого не підозрюючу здобич зі схованки. Для того, щоб перевірити свою теорію, дослідники навіть відтворили робота-динозавра.