Котячий словник: як пухнастики спілкуються з нами

Цікавий факт – існують люди, які вивчають… котів. Їх професія називається "фелінологи". Такі фахівці стверджують, що можуть зрозуміти, чого хоче кішка, послухавши її нявчання.

Господарям чотирилапих також не завадить вивчити "котячий словник". Це полегшить життя з кішкою в одному домі й допоможе краще розуміти потреби свого улюбленця.

Дізнайтеся 5 запитань, які варто поставити ветеринару

Як кішки спілкуються з нами звуками



Чотирилапі спілкуються не тільки звуками, а й мовою тіла / Фото Unsplash

Коротке "няв" означає "привіт". Якщо кішка повторює "няв" раз за разом, це значить, що вона дуже зраділа, що ви прийшли. Довге та протяжне "няв", що звучить досить спокійно, значить прохання. Кішка просить вас відкрити двері або зробити ще щось. Якщо довге няв звучить на низькій ноті – кішці щось не подобається. Якщо на високій – тварина демонструє страх або біль. Мурчання – знак того, що кіт задоволений, ситий і йому комфортно. Якщо кіт мурчить, він задоволений життям. Але іноді кішки можуть за допомогою мурчання заспокоювати себе: наприклад, під час хвороби, або коли нервують.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

До "котячого словника" входять не тільки звуки, а й поведінка чотирилапих.

Як коти спілкуються язиком тіла



Мова тіла кішок може розповісти про їх почуття / Фото Unsplash

Піднятий хвіст говорить про те, що кіт задоволений. Якщо хвіст злегка тремтить – тварина дуже рада вас бачити. Якщо кіт піднімає та розпушує хвіст – він демонструє агресію та готовність до нападу. Якщо хвіст затиснутий між лапами – кіт боїться. Хвіст, що рухається зі сторони в сторону – ознака незадоволення. Після цього кіт може вкусити або втекти. Якщо кіт треться об ноги хазяїна – так він демонструє симпатію, вітається й говорить, що засумував. А ще пухнастики таким чином мітять вас, як свою територію. Кішка нюхає обличчя – так тварина хоче переконатися, що це її власник. Якщо ж потім вона ховає голову у вас під підборіддям або під пахвою – значить, таки впізнала вас.

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Коти – надзвичайно цікаві створіння з цілим спектром почуттів та емоцій. Ваші чотирилапі можуть придумувати власні сигнали, якими хочуть про щось повідомити. Тому будьте уважні до своїх улюбленців і вони даруватимуть вам чимало позитиву.