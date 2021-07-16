Працівники Бурштинської теплоелектростанції під час огляду виявили в котлі пташеня. Ним виявився представник родини соколових – боривітер звичайний.

Як пташеня опинилося у котлі – наразі незрозуміло. Він ще настільки малий, що не може самостійно літати і здобувати собі їжу. Якби не доля випадку – він міг загинути.

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Що робитимуть із боривітром

Працівники Бурштинської ТЕС дістали боривітра з котла і повідомили про свою знахідку екологів. Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища відвіз пташеня в Національний природний парк "Галицький" на огляд ветеринара.



Пташеня могло загинути у котлі / Фото екоінспекції Карпатського округу

Ветеринар констатував задовільний стан пташки і зауважив, що він зовсім маленький. Боривітер не вміє літати і не може сам собі добувати їжу.

Через це маля було вкрай небезпечно відпускати на волю. Його вирішили залишити у Галицькому Нацпарку.

Утримувати боривітра будуть спершу у вольєрі, потім – у напіввільних умовах. У зрілому віці боривітра відпустять на волю, у його природне середовище існування.

Що це за пташка

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Дані Галицького національного природного парку

Боривітер – представник соколиних. Втім, від сородичів його значно відрізняють габарити.

Він виростає розміром з сороку: довжина тіла – 33 – 39 сантиметрів, а вага – 160 – 230 грамів.

У забарвленні оперення дорослих птахів помітний статеве вирізнення: самець – яскраво-рудий, самка – світло-руда, ближче до коричневого.

Боривітер не здатний до соколиного мисливства. Вважають, що звідси і пішла російськомовна його назва – "пустельга", тобто порожній птах, не здатний ловити здобич для людей.

Цей маленький хижак повинен докласти чимало зусиль, щоб знайти собі достатню кількість їжі.

Тривалість життя пташки до 16 років.



Боривітер – мініверсія сокола / Фото з halychpark.if.uа