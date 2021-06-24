Коти завжди сідають в коло: чи правда це – кумедні фото

Користувачі інтернету помітили цікаву особливість: якщо зробити на підлозі коло з підручних матеріалів, котик завжди сяде всередину. Чимало людей спробували повторити цей експеримент і робили фото своїх улюбленців у колі.

Коло – досить умовна фігура. Можна намалювати ромб, квадрат, овал чи трикутник – і отримаємо котика всередині.

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Кішка в колі / Фото Reddit

Експериментатори використовували будь-що: ремені, гірлянди, скотч, дріт, предмети одягу. І "ловили" своїх улюбленців у ці геометричні фігури.

На популярному ресурсі Reddit навіть виникла окрема гілка під назвою CatCircles (Котячі кола – переклад з англійської 24 канал). Тут з'являються фото не тільки котиків, а й навіть собак.



Котам стає цікаво, що за предмет з'явився на підлозі / Фото Reddit

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Подивіться фото котиків у колах

Джон Бредшоу, фахівець із котячої психології та автор книги "Котячі почуття", спробував пояснити цю закономірність. Зоопсихолог наголошує, що досліджувати нове – природній інстинкт тварин. Для котів коло або інша фігура – щоб нове й невідоме.

Тварина може інтерпретувати намальоване вами коло так: ось місце на підлозі, яке пахне не так, як 5 хвилин назад. Сяду-но й подивлюся, що буде, – розповідає дослідник.

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Кумедний котик в колі іграшок / Фото Reddit

Насправді не всі котики сідають в коло. ОднакЯкщо ви намалювали коло, а ваш кіт туди не сів –Саме тому ми отримуємо тільки підтвердження теорії у вигляді фото, і майже ніяких спростувань.