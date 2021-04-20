Коти, які змусили власників забути про особистий простір: фото, що викликають сміх

Джерело:AdMe
Чотирилапі муркотуни ще і як вміють приваблювати до себе увагу. Пропонуємо добірку кумедних котиків, які заважають своїм господарям працювати з дому.
Якщо ви під час карантину змушені були працювати з дому, то точно знаєте, що коту завжди є діло до того, що відбувається у вас на екрані та на робочому столі. Лягти на ноутбук або мишку, відправити в робочий чат повідомлення на кшталт "воцуотоа314" – це вони вміють чудово.
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Фото Reddit
А твій керівник дуже суворий та не зводить з тебе очей / Фото Reddit
Працює, не покладаючи лапок / Фото Reddit
Щоб людина попрацювала з його дому / Фото Reddit
Фото Reddit
Як перестати сміятися? / Фото Reddit
Але проблему вирішили за допомогою коробок / Фото Pikabu
Завжди допоможуть в скрутній ситуації / Фото Reddit
Суворий наглядач за порядком у домі / Фото Pikabu
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Виглядає мило та водночас трохи страшно / Фото Reddit