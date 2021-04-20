Коти, які змусили власників забути про особистий простір: фото, що викликають сміх

Чотирилапі муркотуни ще і як вміють приваблювати до себе увагу. Пропонуємо добірку кумедних котиків, які заважають своїм господарям працювати з дому.

Якщо ви під час карантину змушені були працювати з дому, то точно знаєте, що коту завжди є діло до того, що відбувається у вас на екрані та на робочому столі. Лягти на ноутбук або мишку, відправити в робочий чат повідомлення на кшталт "воцуотоа314" – це вони вміють чудово.

До теми Створили спеціальний мяубук для котів: з підігрівом і мишкою для ігор

Ти точно не будеш гратися зі мною?



Фото Reddit

Коли працюєш на швейній фабриці



А твій керівник дуже суворий та не зводить з тебе очей / Фото Reddit

Працівник фотоцентру



Працює, не покладаючи лапок / Фото Reddit

Цей кіт зовсім не проти



Щоб людина попрацювала з його дому / Фото Reddit

Я бачу, ти зібрався попрацювати



Фото Reddit

Кіт взяв і втрутився у конференцію

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими єОбрати їх можна тут



Як перестати сміятися? / Фото Reddit

Ці коти заважали працювати



Але проблему вирішили за допомогою коробок / Фото Pikabu

Команда фахівців



Завжди допоможуть в скрутній ситуації / Фото Reddit

Ти там точно не змішала білу та кольорову білизну?



Суворий наглядач за порядком у домі / Фото Pikabu

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Ця кішка полюбляє підглядати



Виглядає мило та водночас трохи страшно / Фото Reddit