Коти, які живуть "на роботі": добірка пронизливих чорно-білих фото

Деякі котики мають незвичний дім: вони мешкають у магазинах, майстернях та на фабриках. Фотографка з Італії створила добірку світлин котиків, які "працюють" нарівні з людьми.

Маріанна Зампьєрі – фотографка з Венеції. Вона називає себе "котографкою" – адже переважна більшість її світлин присвячена котикам.

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Монохромні фото котів

Маріанна робить фото з котиками у чорно-білих кольорах. Такі фото яскраво передають сюжет, а також характер кожного пухнастика.

Хочу сказати, що усі мої фотографії зроблені з повагою до кожної кішки. Нічого не удавано й не вимушено, – ділиться Маріанна.

Кіт Раві в етнічному магазині



Фото Marianna Zampieri

Зіггі у книжковому магазині



Фото Marianna Zampieri

Джуда у скляній лабораторії



Фото Marianna Zampieri

Пальміра в зоомагазині



Фото Marianna Zampieri

Діас у гончарній майстерні



Фото Marianna Zampieri

Ромео в ювелірному магазині



Фото Marianna Zampieri

Усі фото – живі та невимушені

Тут ви ніколи не побачите котів, яких силоміць тримають на руках. Все має бути максимально спонтанно, щоб передати атмосферу буденної близькості, – розповідає про проєкт фотографка.

Полдо в книжковому магазині



Фото Marianna Zampieri

Пепе в ательє



Фото Marianna Zampieri

Баффо у магазині велосипедів

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин.які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.



Фото Marianna Zampieri

Наппо в майтерні, де виготовляють текстильну оббивку для меблів



Фото Marianna Zampieri

Нандо в газетному кіоску



Фото Marianna Zampieri

Ріта у страховій агенції



Фото Marianna Zampieri

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Більше фото котів можна побачити в інстаграмі фотографки або на її офіційному сайті. Маріанна робить світлини вуличних котів у Венеції, домашніх котиків і навіть весільні листівки з домашніми улюбленцями.

Більше чудових фото котів на роботі дивіться тут / Фото Marianna Zampieri