Коти врятували покинуту новонароджену дівчинку: що зробили чотирилапі

Дівчинку, якій 5 днів, батьки залишили помирати в брудній ямі. Дитину врятували тільки завдяки небайдужим кішкам.

Поліція Мумбаї повідомила, що новонароджену дівчинку змогли врятувати завдяки вуличним котам.

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Група чотирилапих активно та незвично поводилася на узбіччі дороги. Частина з них шипіла, інша голосно муркотіла або нявкала. Усе це змогло привернути увагу небайдужих.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Поруч з котами у стічній канаві люди побачили малюка. Виявилося, що дівчинка народилася кілька днів тому. Малюка загорнули в брудну сорочку та частково занурили у стічні води.



Знайдена дівчинка / Фото Mumbai Police​

Поліцейські переодягнули дитину в чисте, нагодували та відвезли до лікарні. Дівчинка була зневоднена, але швидко одужувала.

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Чому покинули дитину – наразі невідомо. На думку слідчих, мати могла відмовитися від малюка через традицію позбавлятися дівчаток. Адже народження сина шанується більше.